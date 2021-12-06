Руководители Горэлектротранса и Президентской библиотеки обсудили развитие сотрудничества организаций

Фото: Президентская библиотека

Директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин посетил с деловым визитом Президентскую библиотеку. Глава ГЭТ передал исполняющему обязанности генерального директора Президентской библиотеки Павлу Терещенко юбилейное издание книги М.Х.Сороки «Фронтовой трамвай» и рассказал о программе развития предприятия, а также взаимодействии с Молодежным советом ГЭТ и профильными учебными заведениями. На встрече руководители обсудили форматы развития сотрудничества между Горэлектротрансом и Президентской библиотекой по линии молодежной политики, а также будущего отрасли электротранспорта.

Денис Минкин с Павлом Терещенко договорились о новых форматах многолетнего сотрудничества двух организаций. Так, помимо цифровизации уникальных исторических материалов и документов, речь шла о популяризации современной информации и развитии дискуссии среди молодежи о технологическом будущем электротранспорта. Эти темы решили сделать приоритетными при проведении совместных мероприятий и планировании экскурсионно-выставочных проектов.

Также в ходе визита сотрудники Президентской библиотеки провели для Дениса Минкина экскурсию, в ходе которой показали конференц-зал и многофункциональный трансформируемый мультимедийный комплекс для проведения мероприятий всероссийского и международного уровня, зал Конституции и выставку «Серебряное ожерелье России», подготовленную газетой «Петербургский дневник».

Напомним, что сотрудничество Горэлектротранса и Президентской библиотеки началось в 2017 году и включает проведение совместных мероприятий, видеолекториев, пресс-туров, мультимедийных выставок. Также Президентская библиотека является партнером ежегодного конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», проводимого Горэлектротрансом. А в сентябре 2021 года на канале НТВ вышел выпуск программы «Своя игра», видеовопросы для которой сотрудники Президентской библиотеки записали по пути следования туристического трамвая – реплики вагона ЛМ-33.