Информация Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

С 3 по 10 декабря проходит всероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», призванная привлечь внимание жителей России к правам и потребностям людей с инвалидностью.

В рамках акции все желающие могут оценить свои знания на тему инклюзивного общения и организации безбарьерного пространства.

Тотальный тест «Доступная среда» традиционно проводится в онлайн-формате. Прошедшее в 2020 году мероприятие стало самым массовым онлайн-событием в декаду инвалидов в России – с 1 по 10 декабря в тестировании приняли участие более 100 000 человек из 85 субъектов РФ.



Тестирование включает в себя вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи. Также по итогам мероприятия пройдёт публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов.



Спикерами Тотального теста «Доступная среда» выступят известные государственные деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства.



Тестирование будет открыто до 10 декабря включительно, так что каждый желающий сможет проверить свои знания в любое удобное время.



На официальном сайте мероприятия представлена ссылка на подключение к трансляции и прохождению теста: https://total-test.ru/.

