Олег Федорович из Трамвайного парка №8 стал призёром чемпионата «Навыки мудрых»

В Санкт-Петербурге состоялся открытый региональный чемпионат WorldSkills «Навыки мудрых», на котором оценивалось профессиональное мастерство специалистов старше пятидесяти лет, а также граждан предпенсионного возраста. Петербургский Горэлектротранс на конкурсе представляли электрогазосварщик Трамвайного парка № 3 Павлов Сергей и маляр цеха по ремонту и обслуживанию подвижного состава Трамвайного парка № 8 Федорович Олег, который по результатам конкурса занял третье место.

Сотрудники Горэлектротранса впервые приняли участие в конкурсе «Навыки мудрых», организованного Комитетом по труду и занятости населения Санкт Петербурга при поддержке Комитета по образованию и Регионального координационного центра движения WorldSkills в Санкт Петербурге. Соревнование проводится для демонстрации профессионального долголетия и конкурентоспособности специалистов в возрасте 50+, их интересов и способностей к обучению и переквалификации.

Профессионалы со стажем соревновались на площадке Автомеханического колледжа. Горэлектротранс был заявлен на конкурс в сфере автопрома, по двум компетенциям: «Сварочные технологии» и «Окраска автомобиля». По итогам соревнований маляр цеха по ремонту и обслуживанию подвижного состава из Трамвайного парка № 8 Олег Федорович занял третье место и вернулся с конкурса с медалью и грамотой.

«Навыки мудрых» – часть программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» при поддержке Министерства труда и социальной защиты России.

Фото: Анна Крюкова, Автомеханический колледж