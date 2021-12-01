4 декабря исполняется 118 лет «командиру блокадного трамвая» Михаилу Сороке

Фото из Центрального Архива ГЭТ

Именно такое почетное народное звание присвоили начальнику Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ) в годы войны благодарные жители города. Под руководством Михаила Хрисанфовича Сороки в осажденном Ленинграде продолжал работать пассажирский трамвай.

Михаил Хрисанфович Сорока родился 4 декабря (21 ноября по старому стилю) 1903 года. Возглавил ТТУЛ в возрасте 36 лет. Когда началась Великая Отечественная война, ему не было еще и сорока лет. Перед молодым руководителем стояли сложные задачи. Первым его приказом было подвести пути к госпиталям, переделать вагоны для перевозки раненых. В 43-м году на трамваях перевозили «кабель жизни», который прокладывали по дну Ладожского озера до Волховской ГЭС.

Точкой отсчёта восстановления Ленинграда историки называют 15 апреля 1942 года – когда на улицы вернулся трамвай, ставший для ленинградцев символом жизни. В отсутствие другого транспорта он помогал ослабленным жителям блокадного города экономить жизненные силы при передвижении по Ленинграду.

Михаил Сорока удостоен государственных наград: ордена Красной Звезды (за обеспечение транспортировки трамваями «кабеля жизни»), ордена Ленина (за бесперебойную работу коммунального предприятия), медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Однако в 1949 году он оказался в числе лиц, привлечённых по так называемому «ленинградскому делу», так как отказался предоставить компрометирующие материалы на руководителей города. Он был уволен из Трамвайно-троллейбусного управления и исключён из партии и был полностью реабилитирован только в 1956 году.

Свой профессиональный путь Михаил Сорока завершил в 1977 году. Однако до своих последних дней он продолжал исследовательскую, архивную и литературную работу. Из его книги «Фронтовой трамвай» современники и нынешние работники Горэлектротранса могут доподлинно узнать, ценой каких усилий коллектив транспортного предприятия в военных условиях поддерживал работу пассажирских и грузовых трамваев.

Скончался «командир блокадного трамвая» в 1990 году. К сожалению, ему не довелось увидеть памятник Блокадному трамваю, о создании которого он мечтал. Однако впоследствии памятник, представляющий собой военный трамвай типа МС с архивной фотохроникой на окнах, появился в год 100-летия трамвая (в 2007 году) на проспекте Стачек, у Трамвайного парка № 8.

Из воспоминаний внучки «командира блокадного трамвая» Виктории Медведевой:

«Самыми святыми праздниками для Михаила Сороки были День Победы, день освобождения Ленинграда от блокады, а также день возрождения трамвая в осаждённом городе. Дедушка часто брал меня в поездки на трамваях, в ходе которых рассказывал о блокадных буднях Трамвайно-троллейбусного управления. Обладающий феноменальной памятью, он показывал мне, в каком месте бомба попала в трамвай, где снаряд разрушил пути и контактную сеть, рассказывал о простых работниках ленинградского ТТУ, которых помнил поимённо».

Похоронен Михаил Хрисанфович Сорока на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.