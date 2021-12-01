В Горэлектротрансе наградили лучших слесарей-электриков по ремонту электрооборудования

В петербургском Горэлектротрансе состоялась церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии “слесарь-электрик по ремонту электрооборудования”». В соревновании принимали участие молодые специалисты в возрасте до 35 лет из всех трамвайных и троллейбусных парков города. Молодежь Горэлектротранса поздравили с успешным прохождением конкурсных заданий исполняющий обязанности директора Игорь Лакеев и заместитель председателя Первичной профсоюзной организации Ирина Генис.

На встрече с лидерами профессионального конкурса Игорь Лакеев отметил, что проведение таких соревнований - важный аспект в работе предприятия и является неотъемлемой частью новой 8-летней программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» , одобренной губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в апреле этого года.

«Перед нашим предприятием сейчас стоят очень интересные задачи, связанные не только с обновлением инфраструктуры и контактно-кабельной сети, но и с массовой закупкой подвижного состава троллейбусов и трамваев. Техника будет передовая, инновационная, наполненная новейшими системами. Поэтому роль специалистов слесарей-электриков остается не только важной, но и выходит на первый план в работе предприятия. И этот конкурс является показателем нашей готовности идти в ногу со временем, развиваться», – добавил Игорь Лакеев.

Также по теме:

Государственная программа «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга»

изменена с учетом планов по комплексному развитию ГЭТ

Лучшими слесарями-электриками по ремонту электрооборудования-2021 стали Илья Цыбин из Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка и Юрий Николаев из трамвайного парка № 3. Вторые места заняли: Александр Семенцов (Троллейбусный парк № 2) и Семен Отливников (Трамвайный парк № 7). Замыкают тройку призеров: Александр Куликов (Троллейбусный парк № 1) и Евгений Шалыгин (Трамвайный парк № 3).

Вместе с грамотами от предприятия и Первичной профсоюзной организации победители конкурса получат свои денежные призы: за 3 место – 15 000 р., за 2 место – 30 000 р., за 1 место – 50 000 р.

Профессиональный конкурс среди слесарей-электриков по ремонту электрооборудования включал в себя два этапа: теоретический и практический. Теория – 30 вопросов теста, практика – профессиональные задания, разные для специалистов по троллейбусам и трамваям. Первым предстояло установить втулку башмака (головку токоприемника на штангах троллейбуса) и сам башмак на токоприемник, вторым – собрать действующую модель звукового сигнала.

Выявление перспективной молодежи, лучшей в своем деле – не единственная цель конкурсов профессионального мастерства. Во время соревнований работники получают дополнительную возможность для обмена опытом между подразделениями, тренировки существующих и освоения новых навыков.

Напомним, что в 2021 году в Горэлектротрансе также прошли конкурсы профессионального мастерства среди водителей трамвая и троллейбуса, а также среди бригад Аварийно-восстановительной службы. Также вагоновожатые Игорь Скударнов (трамвайный парк №7) и Михаил Глуханюк (СТТП) успешно выступили на Всероссийских соревнованиях в Волгограде.