Профсоюз Горэлектротранса поздравил победителей конкурса видеороликов «Верный ориентир»

Профсоюзный комитет Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» организовал торжественную встречу с молодыми сотрудниками, ставшими лидерами конкурса видеороликов о профессиях «Верный ориентир». Ежегодный конкурс проводит Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор», традиционно в нём принимают участие работники Горэлектротранса и занимают призовые места. В этом году молодежь ГЭТ заняла призовые места сразу в трёх номинациях конкурса.

Подготовка конкурсных видеороликов, два из которых заняли первые места в своих номинациях, велась при поддержке ППО ГУП «Горэлектротранс». Председатель Профсоюза ГЭТ Галина Крылова и заместитель председателя Ирина Генис встретились с победителями конкурса, некоторые из которых не смогли присутствовать непосредственно на объявлении результатов конкурса из-за графика работы. Представители Профсоюза передали авторам видеороликов дипломы и подарки от организаторов конкурса.

На встрече молодые специалисты рассказали, почему они любят свою работу и в чём, по их мнению, заключается секрет успеха начинающего профессионала.

Номинация «Новичок в профессии». I место.

Инженер-технолог 1-й категории ОСП «Троллейбусный парк №6» Дарья Королькова:

«Мне как немногим другим удалось устроиться на работу по специальности. То есть, мои ожидания от работы во время обучения оправдались в полной мере. Горэлектротранс – это именно та организация, в которой я хотела бы развиваться и продолжать свою карьеру. На мой взгляд, как университетам, так и школе сейчас нужно проводить больше практических занятий по дисциплинам, чтобы у ребёнка и подростка развивался потенциал, и стараться не напрягать дисциплинами, которые ребёнок, грубо говоря, не усваивает. Наши видеоролики будут показывать как в школах, так и в университетах – это, на мой взгляд, очень правильно, потому что будущие сотрудники смогут посмотреть на нашу работу изнутри: что, зачем и как мы делаем. Конечно, в этих роликах мы не показывали отдельные сложные моменты, но трудностей бояться не нужно, с ними надо бороться. Потому что привычка убивает развитие, а вот трудности, наоборот, воспитывают в человеке специалиста».



Номинация «Командная работа». I место.

Мастер путевых работ ОСП «Служба пути» Арсентий Орлюк:

«В Горэлектротрансе я работаю больше четырёх лет, и не буду обманывать: самое лучшее, что есть в моей профессии – это стабильная зарплата, к тому же она повышается. Кроме того, улучшаются условия труда, появляется новая техника – новые трамваи, новые инструменты. Нам дают больше объектов, больше рельсов. Происходит модернизация производства, мне это нравится. Вообще, работу я выбирал после школы, исходя из того, какая профессия всегда будет актуальной и сможет меня прокормить. В итоге пошёл изучать строительство железных дорог, а потом связал жизнь с Горэлектротрансом. А секрет успеха в моём понимании - это не зацикливаться на своих ошибках и неправильных действиях, просто признавать их, анализировать и стараться не повторять. Доводить свою работу до совершенства, постоянно оттачивать своё мастерство».

Монтёр пути ОСП «Служба пути» Александр Гусев:

«Меня на моей работе устраивает коллектив, замечательные люди здесь работают. Начальство хорошее, мастера все отзывчивые. Вообще, меня с детства привлекали машины, по образованию я механик. А вот пришёл устраиваться в ГЭТ в службу пути 8 месяцев назад, и почти сразу меня затянула моя работа. Нравится, что каждый день происходит что-то новое – меняем рельсы, копаем котлованы, укладываем шпалы. Каждый день отличается от другого, нет монотонности. А чтобы всё получалось, к своей работе нужно относиться ответственно. Я думаю, в этом главный секрет успеха».

Монтёр ОСП «Служба пути» Никита Носков:

«Мне повезло устроиться на работу в государственное предприятие, где платят вовремя. Для меня важно, чтобы была белая зарплата, соцпакет, были созданы все условия для работы. Сейчас мне нравится работать на трамвайной дороге, меня всегда интересовало строительство. По образованию я автомобильный мастер, но во время прохождения практики совершенно случайно попал на трамвайную дорогу, и мне такая работа показалась намного интереснее. Секрет успеха, на мой взгляд, заключается в трудолюбии. Если работа тебе нравится, ты всего сможешь добиться, если проявишь трудолюбие».

Номинация «Мастер-класс от профессионала». III место.

Старший мастер ОСП «Трамвайный парк №8» Артём Грибовшенко:

«В работе самое главное – стабильность и интерес. К тому же, у нас очень сплочённый коллектив, как семья. Я много лет работал мастером, начальником смены и знаю всю эту кухню изнутри. Руководство парка предложило мне поучаствовать в освоении нового подвижного состава производства «ПК Транспортные системы». Я согласился, потому что это новые трамваи, новое оборудование, новые люди, всё по-новому, а в этом залог развития. А вообще, я считаю, что каждый хорош на своём месте. Если ты нашёл своё место и оно тебе подходит – ты будешь работать нормально. Нужно только не забывать постоянно совершенствовать свои навыки».



