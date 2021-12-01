«Петербургские магистрали»: ноябрьский номер посвятили спорту в ГЭТ

Корпоративная жизнь Горэлектротранса в 2021 году связана с яркими спортивными победами. Несмотря на нестандартную санитарно-эпидемиологическую обстановку с учётом новых требований к безопасности продолжается спартакиада, организуемая ППО ГУП «Горэлектротранс» совместно с администрацией. В спортивной жизни активно участвует молодёжь, перед которой открываются дополнительные перспективы. На предприятии идёт работа по организации сдачи норм ГТО. Но зачем это всё делается? Редакция корпоративной газеты задалась целью обобщить ответ на этот вопрос в спортивном выпуске «ПМ».

Здоровый ГЭТ. Работники Горэлектротранса из разных подразделений рассказывают о своих спортивных увлечениях и достижениях и рассуждают, как сделать спортивную жизнь в ГЭТ более массовой.

Профсоюзом ГЭТ совместно с администрацией для сотрудников предприятия организована возможность бесплатного посещения спортивных залов и занятий волейболом и мини-футболом. Рассказываем, где и когда можно приобщиться к здоровому образу жизни.

Сборная Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области заняла абсолютное первое место в финале корпоративных «Игр трудящихся» в Алуште. Существенный вклад в победу внесли представители Горэлектротранса.

Выдержки из архивных номеров газеты «Трамвайная искра» дают представление о том, какое громадное значение уделялось на предприятии спортивной жизни ещё в конце 20-х годов прошлого века.

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