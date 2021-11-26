Работать с нами. Горэлектротранс примет участие в онлайн ярмарке вакансий «Труд и занятость»

CПб «ГУП Горэлектротранс» приглашает всех желающих принять участие в онлайн Ярмарке вакансий «Труд и занятость».



Мероприятие, организованное «Центром занятости населения» Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по труду и занятости, состоится 9-10 декабря в дистанционном формате.



9 декабря в 11:40 запланирована беседа с представителем отдела кадров Учебно-курсового комбината Горэлектротранса. Специалист отдела расскажет, как можно стать водителем петербургского трамвая или троллейбуса.



10 декабря в 10.00 назначена встреча с представителем Управления по персоналу. Кандидаты смогут ознакомиться с вакансиями всего предприятия.

Площадка проведения: www.job.R21.spb.ru

На онлайн-встрече представители СПб ГУП «Горэлектротранс» расскажут об актуальных вакансиях, условиях работы на предприятии, ответят на вопросы соискателей и предоставят всю необходимую контактную информацию для трудоустройства.