Петербургский Горэлектротранс продолжает стабильную работу в снегопад

Все петербургские трамваи и троллейбусы первым снежным утром 30 ноября вышли из парков на линию по расписанию. 11 снегоуборочных вагонов, две специализированные машины с отвалом и более 60 специалистов ручного труда работали прошлой ночью на очистке обособленных трамвайных путей от снега. В общей сложности было убрано порядка 200 километров одиночного трамвайного пути вместе с конечными станциями. В трамвайных и троллейбусных парках для борьбы со снегопадом была задействована собственная спецтехника.



До окончания снегопада в Горэлектротрансе введён специальный режим работы по уборке выпавших осадков – выполняется очистка стрелочных переводов, уборка остановочных площадок и трамвайных путей. Первый удар снежной стихии удалось отразить, при этом движение электротранспорта осуществляется с учётом общей дорожной обстановки в городе, предусмотрены варианты изменения маршрутов при возможных обрывах контактной сети.



Основной упор во время непогоды в Горэлектротрансе делают на предотвращение возможных нештатных ситуаций и организацию бесперебойной работы электрического транспорта. На транспортном предприятии были готовы к первому снегопаду, который начался почти по календарю - в ночь на 30 ноября. Все ответственные службы и подразделения предприятия были заранее проинформированы о приближении снежного циклона, действовали чётко и слаженно. На случай неблагоприятных погодных условий в Горэлектротрансе разработан целый комплекс мероприятий.





СПРАВКА:



Пассажирский электротранспорт прошёл тщательную ревизию в преддверии снегопадов. 713 трамваев и 711 троллейбусов будут обслуживать петербуржцев этой зимой. Подвижной состав полностью отвечает необходимым требованиям безопасности, а также современным санитарным нормам. Чтобы пассажирам было тепло и комфортно перемещаться по городу даже в сильные морозы, специалисты ГЭТ поддерживают транспорт в технически исправном состоянии.



Трамвайный парк Петербурга оснащен исправно работающими информационными знаками «Внимание, пассажир!». Жёлтый треугольник или красный квадрат с изображением фигурки человека на заднем стекле вагона начинает мигать при открытии дверей, предупреждая автолюбителей о том, что идёт посадка-высадка пассажиров на остановке трамвая. Зимой, когда видимость на городских магистралях снижается, световая сигнализация знаков обеспечивает дополнительную безопасность пешеходов.



Водители Горэлектротранса прошли сезонные инструктажи, как правильно действовать в условиях гололедицы и снежных заносов. Особенности управления общественным транспортом в осенне-зимний период в деталях преподаются в Учебно-курсовом комбинате в соответствии с программой подготовки водителей трамвая и троллейбуса. После сезонного инструктажа сдаётся экзамен с занесением в личную карточку и книжку линейного персонала. Без подобной отметки водитель не имеет права выходить на маршрут.



Ревизия оборудования тяговых подстанций, контактной и кабельной сетей, устройств и оборудования была проведена заранее, согласно утвержденным графикам. К зиме подготовлено 4 отопительные котельные, более 16 км тепловых сетей, 1,7 км газопроводов, 44 единицы снегоуборочной и автотракторной техники, 19 снегоочистительных вагонов.



Созданы запасы соли, песка, снегоуборочного инвентаря. Имеется резерв запасных частей для подвижного состава, запас строительных материалов и инструментов для выполнения аварийно-восстановительных работ.