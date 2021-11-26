Горэлектротранс получит новые троллейбусы

Петербургский Горэлектротранс объявил конкурс на закупку большой партии троллейбусов. Победитель в период с начала мая 2022 года до конца июня 2023 года должен будет поставить 166 троллейбусов большой вместимости (большого класса) и 97 троллейбусов большой вместимости (большого класса) с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Закупка будет осуществлена в рамках программы развития Горэлектротранса, рассчитанной до 2028 года включительно, за счёт субсидии на увеличение уставного фонда предприятия. Новая техника будет оснащена различными инновационными системами, не применявшимися на технике более ранних лет.

Техническое задание предусматривает наличие у троллейбусов с увеличенным автономным ходом (электробусов с динамической зарядкой) автономного хода 20 км с возможностью увеличения до 25 км. Автономный ход у «классических» троллейбусов должен составлять 250 метров.

Вся новая техника должна быть оснащена:

- Системой приоритетного проезда общественного транспорта, представляющей собой высокоточный блок ГЛОНАСС, передающий данные о позиционировании транспортного средства непосредственно на светофорный объект – для включения зелёного сигнала.

- Системой активной безопасности, включающей в себя контроль бодрствования водителя, контроль отвлечения водителя от управления, контроль состояния здоровья водителя (потеря сознания). При активации система снимает тяговое усилие с подвижного состава, включает аварийную сигнализацию, а при снижении скорости троллейбуса до 0 км/ч затормаживает транспортное средство.

- Системой кругового обзора для удобства маневрирования.

- Системой климат-контроля с автоматической регулировкой температуры в салоне в зависимости от температуры окружающей среды за бортом транспортного средства.

- Тёплым полом в районе дверных проёмов, в ненастную и зимнюю погоду препятствующим скольжению.

Напомним, ранее петербургский Горэлектротранс объявил конкурс на поставку 23 троллейбусов особо большой вместимости со 100 % низким уровнем пола (в народе – «гармошек»). Итоги конкурса подведут в ближайшие дни.

Всего же в соответствии с программой развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» (которая нашла отражение в государственной программе «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга») к концу 2028 года Петербург получит 596 трамваев и 587 троллейбусов, из них – 207 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Программа базируется на принципе комплексного подхода к обновлению подвижного состава одновременно с инфраструктурой ГЭТ. Параллельно с поставкой новых трамваев и троллейбусов будет производиться ремонт и реконструкция путевого хозяйства, энергосистемы, трамвайных и троллейбусных парков.