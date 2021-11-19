Троллейбусу №5 дали приоритет на Суворовском проспекте

Горэлектротранс начал тестирование новой системы по предоставлению общественному транспорту права приоритетного проезда на Суворовском проспекте. Здесь СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» провело комплекс мероприятий, обеспечив существующие и вновь установленные светофоры системой прямой радиосвязи с подвижным составом для предоставления приоритета. На двух троллейбусах маршрута №5 установлено специальное оборудование, которое посредством прямой радиосвязи сообщается со светофорами.



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За 400 метров до приближения электротранспорта, в кабине и на крыше которого установлен блок передачи данных, светофор получает сигнал о том, что необходимо включить режим приоритетного проезда и для троллейбуса загорается зелёный свет. В ходе тестовых испытаний специалисты будут оценивать, насколько эффективна и безопасна система для всех участников дорожного движения.

Автоматизированная система управления дорожным движением действует на участке Суворовского проспекта от 9-ой Советской до 2-ой Советской улиц. На девяти светофорах размещены специальные датчики, антенны и видеокамеры, которые будут считывать показатели с бортового оборудования электротранспорта и регулировать точность расписания при подъезде троллейбусов к остановке. Проще говоря, уже за несколько сотен метров светофор «вычисляет» троллейбус и включает ему «зелёный» свет.

«Система работает автоматически. С блока передачи данных, расположенного под обшивкой подвижного состава, идёт управляющий сигнал на светофорный объект. Получив этот сигнал, светофор начинает переход к алгоритму для обеспечения «зелёной волны» пассажирскому транспортному средству, - пояснил начальник Службы компьютерных технологий, связи и коммуникаций СПб ГУП «Горэлектротранс» Сергей Ващенков. - При этом отсекаются транспортные потоки, которые мешают приоритетному движению общественного транспорта.



На фото: Ващенков С.Н.



Разрешающий сигнал светофора загорается заблаговременно, таким образом, троллейбусы как бы «проталкивают» впереди стоящий общественный транспорт, не давая образоваться затору. На данный момент в тестировании системы задействованы два троллейбуса, которые работают на маршруте №5. Всего же через Суворовский проспект проходят трассы пяти троллейбусных маршрутов - №№ 5, 7, 11, 16, 33.

«Когда мы начали тестировать эту систему, то заметили, что время прохождения участка по Суворовскому проспекту до Невского сократилось в два раза, - отметил заместитель директора по организации перевозок и управлению на транспорте СПб ГУП «Горэлектротранс» Евгений Власов. - Дело в том, что основное время троллейбусы теряют как раз на светофорах, когда горит красный свет. Светофорные циклы здесь долгие, особенно на перекрёстке с Невским проспектом. Если светофоры начнут переключаться под движение электротранспорта, время проезда конкретного участка сократится вдвое, а то и больше. При этом на всём маршруте экономия времени составит до 10%».

По информации СПб ГКУ «ДОДД», если система докажет свою эффективность, технологию начнут применять на самых загруженных городских магистралях. На первом этапе приоритет движения общественного транспорта будет обеспечен на участке Суворовского проспекта от Невского проспекта до Заячьего переулка. На втором этапе, в 2022 году, «умные» светофоры появятся на участке Суворовского проспекта от Заячьего переулка до Тульской улицы и далее до Большеохтинского моста.