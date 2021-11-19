Слесари-электрики Горэлектротранса собрали звонок и установили башмак на конкурсе профессионального мастерства

Илья Цыбин из Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка и Юрий Николаев из трамвайного парка № 3 стали победителями конкурса «Лучший по профессии “слесарь-электрик по ремонту электрооборудования”». Лучшего слесаря-электрика выбирали в Горэлектротрансе среди молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) из всех трамвайных и троллейбусных парков города. Испытания включали в себя два этапа. С теоретической частью из 30 вопросов справились быстро – всего за 5 минут, а вот практический этап растянулся на несколько часов. Каждому мастеру нужно было выполнить несколько видов заданий, при этом члены жюри оценивали их скорость и качество.

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Почти два десятка молодых специалистов по ремонту электрооборудования трамваев и троллейбусов приняли участие в конкурсе профессионального мастерства, который накануне прошёл в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке (СТТП). На первом этапе конкурсанты заполняли тест как на общие знания в области электрики и электричества, техники безопасности производства, так и отдельных профессиональных навыков для работы в отрасли ГЭТ. Затем профессиональное мастерство подтверждали на практике.



У трамвайщиков и троллейбусников практические испытания были разные. В ходе практического этапа слесарям-электрикам по троллейбусу нужно было установить втулки башмака (так называют головку токоприемника на штангах троллейбуса) и сам башмак на токоприёмник, а слесарям-электрикам по трамваям предстояло собрать на стенде действующую модель звукового сигнала. Так, звонок сработал у представителя Трамвайного парка № 3 Юрия Николаева, который в итоге и занял 1-ое место.





На фото: Юрий Николаев



«И звонок зазвенел, и лампочка засветилась, оказалось, что правильно схема была собрана у меня единственного, - смеётся Юрий Николаев. - Но я думаю, что сегодня мне просто повезло, видимо, удача была на моей стороне. А вообще, моя главная задача – обеспечить безопасность дорожного движения, это самое важное в моей профессии. Чтобы и тормоз работал, и звуковая сигнализация всегда срабатывала».



Второе практическое испытание, которое должны были пройти участники конкурса - осмотреть подвижной состав (трамвай и троллейбус соответственно) на предмет поиска и устранения возможных неполадок. Быстрее всех и с наименьшими замечаниями среди слесарей-электриков по троллейбусу с заданиями удалось справиться сотруднику СТТП Илье Цыбину. Он также стал первым в своей категории.



«Самым сложным для меня было не волноваться, потому что для меня это первый подобный конкурс, - признался Илья Цыбин. - Но сегодня я показал то, чем уже два года занимаюсь на работе каждый день. Когда я только устроился в Горэлектротранс, у меня были очень строгие начальники, которые пристально следили за моей работой, и до сих пор следят. Поэтому для меня никогда не было каких-то незначительных мелочей в профессии, вошло в привычку делать всё качественно».



На фото: Илья Цыбин



Второе место среди слесарей-электриков по троллейбусу занял Александр Семенцов (Троллейбусный парк № 2), на третьем – Александр Куликов (Троллейбусный парк № 1). У слесарей-электриков по трамваю отличились Семён Отливников (Трамвайный парк № 7) – второе место, замыкает тройку призёров Евгений Шалыгин (Трамвайный парк № 3). Победителей наградят денежными призами и памятными сувенирами.



Как подчеркнул заместитель начальника службы подвижного состава Евгений Цуканков, одна из главных задач подобных конкурсов – повысить интерес молодёжи к профессии слесаря и замотивировать самих работников.



«Такой конкурс – это возможность подняться ещё на одну ступеньку в своём опыте, в своей квалификации, своём профессионализме. Кроме того, во время соревнований вы сможете обменяться своими навыками, - отметил Евгений Цуканков. - Сейчас в городе появляется новая техника, новый подвижной состав, вы сами видите, насколько кардинально они отличаются от того, что мы имели раньше. Поэтому опыт и профессионализм, который вы получите сегодня, – это те важные особенности, которые никуда не денутся, навсегда останутся с вами».



Перспективность профессии подтверждает и Пётр Полукаров, директор Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка, на площадке которого проходили соревнования:



«Мы хотели посредством этого конкурса привнести интерес в повседневную рабочую жизнь, чтобы у слесарей-электриков тоже была возможность себя проявить, - пояснил директор СТТП Пётр Полукаров. - Сегодня здесь соревнуются молодые люди до 35 лет, очень грамотные, профессионалы своего дела. Мы надеемся, что нам удастся привить молодёжи любовь к данной профессии, потому что она активно развивается».