20 ноября - День работника транспорта

20 ноября в России отмечается День работника транспорта. Профессиональный праздник сотрудников транспортной отрасли был установлен Приказом Минтранса в 2020 году. В качестве даты для праздника выбран день, в который в 1809 году император Александр I учредил первый в нашей стране единый государственный орган в сфере транспорта – Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения и Институт Корпуса инженеров путей сообщения (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения или ПГУПС).

В наши дни первый транспортный вуз России объединяет многолетняя дружба и сотрудничество с петербургским Горэлектротрансом, старейшим предприятием общественного транспорта в городе. Студенты проходят практику в подразделениях Горэлектротранса, с учебными экскурсиями посещают трамвайные и троллейбусные парки, разрабатывают специализированные проекты. В период летних каникул работают студенческие отряды. В 2021 году это партнерство получило новый импульс развития с подписанием нового соглашения о сотрудничестве, направленного на программы образования в аспектах, которые касаются подвижного состава, инфраструктуры, работы на линии.

Сегодня СПб ГУП «Горэлектротранс» - крупнейшее транспортное предприятие Санкт-Петербурга, где трудятся почти 12 тысяч человек самых разных профессий и возрастов. Их объединяет профессионализм и любовь к транспортному делу. Этой теме посвящен проект «Люди Труда ГЭТ». В 2021 году вышла праздничная серия проекта, приуроченная к 85-летию петербургского троллейбуса. Узнать, что работники ГЭТ говорят и думают о своей профессии» можно в разделе спецпроектов.

Поздравляем транспортников России с профессиональным праздником! Желаем пассажирам и труженикам отрасли хорошего настроения и легких маршрутов!