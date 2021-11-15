С 22 ноября вводится новая троллейбусная остановка "Заневская площадь"

С 22 ноября в Красногвардейском районе на Новочеркасском проспекте появится новая остановка "Заневская площадь" для троллейбусных маршрутов №1, №7 и №33. Это сделано для повышения качества обслуживания пассажиров, которые едут по направлению к метро Новочеркасская со стороны Красногвардейской площади.



Теперь пассажирам не придётся терять время в пробках в часы пик, ожидая, когда троллейбус пересечёт Заневскую площадь, чтобы покинуть салон. Желающие смогут выйти на остановке, которая до этого была предназначена только для автобусных маршрутов, либо доехать до привычной троллейбусной остановки "Станция метро «Новочеркасская»". Все ранее существующие остановки троллейбусных маршрутов №1, №7 и №33 сохраняются.