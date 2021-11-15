Молодежь Горэлектротранса – в лидерах конкурса видеороликов о профессиях во всех номинациях

На фото: победитель в номинации «Новичок в профессии» Дарья Королькова



Работники Горэлектротранса победили во всех трёх номинациях конкурса видеороликов Фестиваля работающей молодёжи «Верный ориентир». Причём, сразу в двух номинациях заняли первые места! Конкурс проводился уже в четвёртый раз Центром содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор». К слову, это не первый успех молодых сотрудников ГЭТ: видеоролики транспортников уже были отмечены членами жюри и в 2019, и в 2020 годах.



Молодежь Горэлектротранса подготовила видеоролики во всех трех конкурсных номинациях: «Мастер-класс от профессионала», «Новичок в профессии» и «Командная работа». По условиям, всего за 2 минуты ролика авторам нужно успеть рассказать о любимой профессии, продемонстрировать творческий подход, найти новую необычную подачу информации о своей профессии. Каждая работа представляет собой отдельный фильм-короткометражку со своим сценарием, героями, сюжетом, идеей и посылом, как и где можно найти своё призвание.



Всего в этом году в Центр «Вектор» поступило более 35 заявок на участие в конкурсе от различных предприятий и организаций Санкт-Петербурга.



Номинация «Новичок в профессии». I место.



«Чем труднее бой, тем больше хочется победить»



Инженер-технолог 1-й категории ОСП «Троллейбусный парк №6» Дарья Королькова поведала в своём ролике о том, чему не учат в университетах, но что она смогла освоить, придя на работу в Горэлектротранс. И это не только метрология и техническая документация. Чтобы стать настоящим профессионалом, нужно учиться психологии и лёгкой коммуникации с другими людьми, считает Дарья. Для успеха общего дела для неё важно найти общий язык с каждым человеком. А вообще, новичкам в профессии всегда есть, куда расти, - подчёркивает победительница конкурса.



Номинация «Командная работа». I место.



«Свёрла визжат, пилы грызут медь»



С позитивом и французским шармом описали свою работу представители ОСП «Служба пути» - мастер путевых работ Арсентий Орлюк, а также монтёры Александр Гусев и Никита Носков. Романтику петербургской ночи дополняют огни служебного трамвая, черенки лопат, разбрасывающих щебень и искры от работы сварочных аппаратов - так служба пути Горэлектротранса несёт свою вахту. Работа путейцев незамысловатая, но тяжёлая, признаются авторы ролика. А потому с ней можно справиться только командой, плечом к плечу.



Номинация «Мастер-класс от профессионала». III место.



«У благодарности нет времени»



Старший мастер ОСП «Трамвайный парк №8» Артём Грибовшенко в своей видеоработе рассказал о том, за что каждый день благодарен: жене и дочери – за то, что всегда ждут его дома после работы, своей судьбе – за то, что занимается любимым делом, и своему отцу – за то, что научил его гордиться профессией транспортника. «У техники тоже есть душа», - уверен мастер.





Главная цель Фестиваля «Верный ориентир» - не только реализация творческих способностей и талантов сотрудников разных компаний в возрасте от 14 до 35 лет, но и повышение престижа рабочих профессий, а также расширение представлений молодежи о возможностях и условиях трудовой деятельности в Петербурге. По итогам конкурса формируется база видеоработ, которые в дальнейшем используются в качестве рабочего материала для специалистов в области профориентации и как наглядное пособие для учащихся.