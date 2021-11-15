Ремонт трамвайных путей на Кондратьевском проспекте повысит безопасность проезда рельсов для автомобилей и ускорит трамвай

Фото: Олег Соловьёв.



Реконструкция трамвайных путей на Кондратьевском проспекте, стартовавшая в выходные, сделает трамвай быстрее и комфортнее для пассажиров, а также улучшит состояние дорожного полотна. Последний ремонт здесь проводился 20 лет назад, причём с применением опытного покрытия в виде бетонных плит. Автолюбители жалуются на их износ и потенциальную аварийность при проезде через трамвайные пути. Таким образом, ремонт нацелен на повышение безопасности трамвайных путей в теле дороги для всех участников дорожного движения. Более того, через Кондратьевский проспект проходит трасса трамвайного маршрута №23, вошедшего в перечень 15 скоростных магистральных маршрутов, которые планируется создать согласно комплексной программе развития ГЭТ.



Ремонт трамвайных путей на Кондратьевском включает два основных этапа:



- с 13.11.2021 до окончания работ - от Арсенальной улицы до улицы Ватутина;



- в 2022 году - от улицы Ватутина до улицы Жукова.

Всего предстоит реконструировать 2,69 км одиночного пути (или 1,3 км протяженности дороги). Первый этап стартовал 13 ноября с продлением сроков ремонта ориентировочно до лета 2022 года. Это основной этап реконструкции, поскольку большая часть работ пройдёт именно на этом отрезке протяженностью 1,1 км. На втором этапе останется отремонтировать всего 0,2 км. Планируется, что путевые работы от улицы Ватутина до улицы Жукова будут продолжены в середине 2022 года.



Капитальный ремонт трамвайных путей на Кондратьевском проспекте в последний раз проводился в 2001 году. Тогда было уложено опытное покрытие: дорожная одежда трамвайных путей в виде бетонных плит. Теперь старые плиты планируют демонтировать. Во время ремонта в 2021-2022 гг. предусмотрена реконструкция путей на основании из железобетонной плиты, с последующей укладкой асфальта.



Изменения маршрутов трамвая №23 и троллейбусов №№3 и 38 с 13 ноября



В связи с ремонтом трамвайных путей с 01:30 13 ноября до окончания работ закрывается трамвайное и троллейбусное движение по Кондратьевскому проспекту от Арсенальной улицы до Минеральной улицы.



Трамваи следуют:



№ 23 - от конечной станции "Р.Оккервиль" по действующей трассе до Заневского пр., далее по Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Исполкомской ул., пр. Бакунина (обратно: по Перекупному пер., Херсонской ул.) до конечной станции "Перекупной пер." (с учетом закрытия пр. Солидарности).



Троллейбусы следуют:



№3 - от конечной станции "Ул. Маршала Тухачевского" по действующей трассе до Минеральной ул., далее по Минеральной ул., Арсенальной ул. и по действующей трассе до конечной станции "Балтийский вокзал";



№38 - от конечной станции "Светлановский пр." по действующей трассе до Минеральной ул., далее по Минеральной ул., Арсенальной ул. и по действующей трассе до конечной станции "Пл. Ленина".