Поздравительный адрес коллективу Трамвайного парка №7 от Дениса Минкина

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Ноябрь 2021 года – юбилейный месяц для Трамвайного парка №7. И я хочу передать вам добрые пожелания и поздравления с 90-летием подразделения, уступив возможность поздравить вас по старшинству сначала губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову.

Внимание и доверие со стороны городского Правительства Трамвайному парку №7 подчеркивают значимость и качество вашего каждодневного труда. От души благодарю вас за преданность транспортному делу!

Впереди нас ждет большая и увлекательная работа по модернизации парка. Он будет обновляться в числе первых согласно 8-летней комплексной программе развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее». С учётом этих планов 19 октября 2021 года было утверждено постановление о внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».

Пусть пока нестандартная санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет нам встретиться за большим праздничным столом, обсудить новости, пожать руки ветеранам и труженикам парка. Уверен, что впереди у нас будет много добрых поводов, которые мы встретим дружным коллективом, в хорошем настроении и отмечая новые вехи развития Трамвайного парка №7!

Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Директор СПб ГУП «Горэллектротранс»

Денис Минкин

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