Поздравление губернатора Александра Беглова с 90-летием Трамвайного парка № 7

Коллективу и ветеранам трамвайного парка № 7

СПб ГУП «Горэлектротранс»

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 90-летием Трамвайного парка № 7!

Все эти годы предприятие демонстрирует слаженную и эффективную работу.

Трамвайный парк обслуживает восемь городских маршрутов. Он один из лучших и самых передовых. Здесь проходит испытания современная техника, которую в дальнейшем начинают эксплуатировать другие подразделения Горэлектротранса.

В октябре этого юбилейного года именно отсюда по новым путям на Гранитной улице трамвайные вагоны отправились к Ладожскому вокзалу, соединив его с другими районами Северной столицы.

Благодарю всех работников парка за добросовестный труд и преданность делу, значимый вклад в сохранение и развитие трамвайного движения в нашем городе, повышение качества пассажирских перевозок.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений!

А.Д. Беглов,

губернатор Санкт-Петербурга