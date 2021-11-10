Поздравление губернатора Александра Беглова с 90-летием Трамвайного парка № 7

11 ноября 2021

Коллективу и ветеранам трамвайного парка № 7
СПб ГУП «Горэлектротранс»

 

Уважаемые друзья!

 

Поздравляю вас с 90-летием Трамвайного парка № 7!

 

Все эти годы предприятие демонстрирует слаженную и эффективную работу.

 

Трамвайный парк обслуживает восемь городских маршрутов. Он один из лучших и самых передовых. Здесь проходит испытания современная техника, которую в дальнейшем начинают эксплуатировать другие подразделения Горэлектротранса.

 

В октябре этого юбилейного года именно отсюда по новым путям на Гранитной улице трамвайные вагоны отправились к Ладожскому вокзалу, соединив его с другими районами Северной столицы.

 

Благодарю всех работников парка за добросовестный труд и преданность делу, значимый вклад в сохранение и развитие трамвайного движения в нашем городе, повышение качества пассажирских перевозок.

 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений!

 

А.Д. Беглов,

губернатор Санкт-Петербурга

 

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