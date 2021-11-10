Поздравление губернатора Александра Беглова с 90-летием Трамвайного парка № 7

Коллективу и ветеранам трамвайного парка № 7
СПб ГУП «Горэлектротранс»
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 90-летием Трамвайного парка № 7!
Все эти годы предприятие демонстрирует слаженную и эффективную работу.
Трамвайный парк обслуживает восемь городских маршрутов. Он один из лучших и самых передовых. Здесь проходит испытания современная техника, которую в дальнейшем начинают эксплуатировать другие подразделения Горэлектротранса.
В октябре этого юбилейного года именно отсюда по новым путям на Гранитной улице трамвайные вагоны отправились к Ладожскому вокзалу, соединив его с другими районами Северной столицы.
Благодарю всех работников парка за добросовестный труд и преданность делу, значимый вклад в сохранение и развитие трамвайного движения в нашем городе, повышение качества пассажирских перевозок.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений!
А.Д. Беглов,
губернатор Санкт-Петербурга