Юбилей трамвайного парка № 7: 90 лет непрерывного развития

11 ноября Трамвайный парк № 7 встречает юбилей – 90 лет. Сейчас парк занимает две площадки в Невском районе, на ул.Грибакиных и ул.Устинова, и обслуживает 8 маршрутов. Среди них – маршрут № 7, продленный к метро «Ладожская» с началом эксплуатации новых трамвайных путей на Гранитной улице в октябре 2021 года. В ближайшие годы седьмой трампарк в числе первых будет модернизирован согласно 8-летней комплексной программе развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее». С учётом этих планов изменена государственная программа «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».

Вопрос о строительстве трамвайного парка за Невской заставой впервые встал осенью 1922 года. Тогда, после закрытия паровой линии, в район запустили трамваи. Однако, решение о строительстве нового объекта транспортной инфраструктуры несколько раз откладывалось. К общему согласию городские власти пришли только летом 1930-го. А уже 11 ноября 1931 года из ворот нынешнего трампарка № 7 (в те годы – парк им.Володарского) вышли первые трамваи.

Предприятие развивалось: уже через год после открытия «володарцы» выпускали на линию по 190 трамвайных поездов. Здесь были выстроены здания депо, мастерские, административный корпус, жилой дом. Для управления въездными воротами депо внедрили автоматику.

В конце 50-х годов парк 17 месяцев подряд занимал первое место в социалистическом соревновании. А в 60-70-е годы начался новый виток развития. Парк пополняют принципиально новые и более сложные трамваи, вместе с тем растет выпуск подвижного состава на линию. Кстати, в наши дни именно в седьмой трамвайный парк поступают на испытания современные вагоны. Только после того, как они пройдут здесь приёмку и обкатку, трамваи отправляются на дальнейшую эксплуатацию.

Сейчас трампарк № 7 эксплуатирует 156 трамвайных вагонов и обслуживает 8 городских маршрутов: А, 7, 10, 23, 24, 27, 39, 65. В начале октября 2021 года трамваи № 7 расширили географию и поехали по новым трамвайным путям на Гранитной улице к Ладожскому вокзалу, соединив Красногвардейский район с центром города.

В рамках первого этапа реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», с 2021 по 2024 годы, Трамвайный парк № 7 будет обновлен в числе первых (наряду с Трамвайным парком № 3). Всего же согласно программе развития Горэлектротранса к концу 2028 года должно завершиться полное обновление инфраструктуры ГЭТ, в том числе модернизация 5 трамвайных, 4 троллейбусных и 1 совмещенного трамвайно-троллейбусного парка.

Из приятных профессиональных событий нынешнего года в жизни Трамвайного парка № 7 нужно вспомнить успех на городском конкурсе водительского мастерства. 1 и 3 места в соревновании за звание лучшего вагоновожатого заняли представители седьмого парка Игорь Скударнов и Андрей Клементьев. А в 2017 году все три первых места достались «великолепной семёрке», как члены жюри назвали тогда это подразделение Горэлектротранса.

Лучший водитель трамвая-2021 Игорь Скударнов свободное время тоже посвящает трамваю. Правда, уже в своей творческой деятельности. Являясь членом Союза писателей России, вагоновожатый нередко в своих стихах обращается к романтике профессии водителя трамвая. Буквально в нескольких строках ему удаётся выразить суть работы трамвайщиков и своё отношение к любимому виду транспорта:

Если устали вы,

А Город загружен...

Быстро доставим,

С улыбкой обслужим!

С нами не будет

Перипетий!

Добрые люди,

Всем по пути!!!

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