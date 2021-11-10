Петербургский Горэлектротранс стал победителем национальной премии «Транспортная безопасность России»

Трамваи и троллейбусы города на Неве – самые безопасные в России. Такой вывод сделали члены жюри ежегодной национальной премии «Транспортная безопасность России-2021». Петербургский Горэлектротранс занял первое место в номинации «Лучший СТИ или перевозчик городского электрического транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности».



9 ноября в Москве состоялась церемония награждения победителей национальной премии «Транспортная безопасность России-2021», которая прошла в рамках научно-практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика». В торжественной церемонии принял участие заместитель начальника Управления транспортной безопасности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александр Хуртин. Он вручил награду за 1 место начальнику службы транспортной безопасности СПб ГУП «Горэлектротранс» Василию Васильеву, представляющему на конференции предприятие.



Также петербургских транспортников с высокой оценкой работы в сфере транспортной безопасности поздравил вице-губернатор Максим Соколов, курирующий в городском правительстве транспортный блок:



«Мы всегда знали, что поездки на наших автобусах, троллейбусах, трамваях и метро – самые комфортные и безопасные. Так же решило жюри Национальной премии «Транспортная безопасность России». У «Горэлектротранса» и «Пассажиравтотранса» первые места в своих категориях, у «Петербургского метрополитена» – второе».



Участники конкурса - субъекты транспортной инфраструктуры со всей страны - оценивались по различным критериям: начиная от подготовки и аттестации персонала, который занимается обеспечением транспортной безопасности, заканчивая оснащением подвижного состава современными бортовыми инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности. Горэлектротранс занял первое место с учётом балльной системы на основании высоких оценок экспертного совета премии.



Напомним, что СПб ГУП «Горэлектротранс» не впервые становится лауреатом национальной премии «Транспортная безопасность России». В 2019 году ГЭТ занял второе место по количеству баллов в своей номинации.





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