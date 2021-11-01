Государственная программа «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» изменена с учетом планов по комплексному развитию ГЭТ

Программа развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», представленная директором предприятия Денисом Минкиным губернатору Александру Беглову в апреле 2021 года, нашла отражение в государственной программе «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Соответствующее постановление о внесении изменений в госпрограмму утверждено 19 октября. Программа развития ГЭТ рассчитана до 2028 года. Постановление от 19 октября включает первоначальный основной этап с 2021 по 2025 годы, второй этап - описан в плановом порядке и охватывает период по 2028 год.

Финансирование системы ГЭТ в рамках обновленной госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» составит порядка 123 млрд руб. Среди источников финансирования - средства бюджета Санкт-Петербурга, Инфраструктурный бюджетный кредит и собственные средства СПб ГУП «Горэлектротранс».

8-летняя программа развития, разработанная Горэлектротрансом при поддержке Комитета по транспорту, базируется на принципе комплексного подхода к обновлению подвижного состава одновременно с инфраструктурой ГЭТ. Параллельно с поставкой новых трамваев и троллейбусов будет производиться ремонт и реконструкция путевого хозяйства, энергосистемы, трамвайных и троллейбусных парков.

На 2021-2024 годы запланирована поставка 339 трамваев и 389 троллейбусов. Всего же по итогам выполнения программы к концу 2028 года Петербург получит 596 трамваев и 587 троллейбусов, из них – 207 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Исполнение программы позволит Горэлектротрансу создать 15 скоростных магистральных трамвайных маршрутов, увеличить эксплуатационную скорость, снизить интервал движения до 3,0 – 8,6 мин.

Развитие троллейбусного движения в Петербурге связывают с технологией автономного хода, которая успешно применяется уже на 9 троллейбусных маршрутах, продленных в районы, где нет контактной сети. Эту маршрутную сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом будут наращивать с закупкой новых машин. Также в планах - улучшить хордовые связи между «спальными» районами.

Инфраструктура

За счет Субсидии на увеличение уставного фонда предприятия запланировано выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции кабельной сети, контактной сети трамвая и троллейбуса.

За счет собственных средств СПб ГУП «Горэлектротранс» будет выполнена модернизация и замена оборудования тяговых подстанций, модернизация трамвайных и троллейбусных парков.

Силами Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, а также собственными силами СПб ГУП «Горэлектротранс» будет проведен ремонт трамвайных путей.

Первый этап с 2021 по 2024 годы предусматривает обновление:



- 80% контактно-кабельной сети;

- 73% оборудования тяговых подстанций;

- 64 км трамвайных путей;

- Трамвайных парков №№3 и 7.

К концу 2028 года должно завершиться полное обновление инфраструктуры ГЭТ, в том числе модернизация 5 трамвайных, 4 троллейбусных и 1 совмещенного трамвайно-троллейбусного парка.

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