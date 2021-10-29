Для сохранения трамвайного сообщения на пр.Стачек во время ремонта путей ГЭТ организовал «реверсивное движение» по однопутному участку

По заказу Дирекции транспортного строительства с 18 сентября стартовал ремонт трамвайных путей на пр.Стачек. 1 ноября в штатном режиме возобновилось трамвайное движение на отремонтированном участке от пр. Стачек д. 111 до ул. Лени Голикова. Здесь во время ремонта трамваям оставляли однопутный участок, который делили между собой трамваи обоих направлений. Для этого ГЭТ уложил специальные съезды, по которым трамваи перестраивались и проезжали общую часть пути. «Реверсивное движение» увеличивало интервал, зато позволяло не закрывать трамвайные маршруты №№36 и 52, пока идет ремонт. Теперь по такому же принципу будет организована работа маршрутов на втором и третьем этапах ремонта.

Второй и третий этапы ремонта трамвайных путей на пр.Стачек захватывают следующие участки:

- с 01.11.2021 до окончания работ – от пр. Маршала Жукова до пр. Стачек, 111;

- с 03.11.2021 до окончания работ – от ул. Лёни Голикова до Кронштадтской пл.

Для сохранения работы маршрутов №36 и 52 на втором и третьем этапе ремонта Горэлектротранс уложил 4 трамвайных съезда на границе участков ремонта. Таким образом «реверсивное движение» будет организовано сразу в двух местах. Трамваи разного направления будут двигаться по одной колее при одновременном производстве ремонтных работ на этих адресах.

В связи с организацией «реверсивного движения» на двух участках ремонта отменяются 5 остановок трамвая:

- с 01.11.2021 до окончания работ – «пр. Маршала Жукова» по направлению от метро «Автово», «пр. Стачек д.111» в оба направления;

- с 03.11.2021 до окончания работ – «Кронштадтская пл.» в оба направления.

Завершение ремонтных работ на указанных адресах запланировано на конец 2021 года. Тогда же трамвайные маршруты №№36 и 52 заработают в своем стандартном режиме и с привычными интервалами движения.



Планируется, что ремонтные работы по другим адресам пр.Стачек будут продолжены в 2022 году.

