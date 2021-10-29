В Горэлектротрансе завершился осенний месячник по благоустройству

В этом году традиционный субботник в связи с нестандартной эпидемиологической обстановкой растянулся на целый месяц, и стал частью комплекса мероприятий по подготовке предприятия к осенне-зимнему периоду. Работы по благоустройству проводились в Горэлектротрансе с 1 по 31 октября, в них приняли участие все подразделения ГЭТ, с привлечением дополнительных ресурсов.

Служба пути провела комплекс очистительных работ на обособленных трамвайных путях (219,6 км) и зачистку территорий остановочных площадок в зонах выделенных трамвайных путей и конечных станций (519 ед.).

Работники Службы движения наводили чистоту на конечных станциях. Приведено в нормативное состояние 66 тыс. м² подведомственных и прилегающих территорий.

Силами Энергохозяйства выполнены работы по приведению в нормативное состояние питающих шкафов и опор контактной сети городского электротранспорта, их очистка от несанкционированной рекламы. За период с 1 по 29 октября очищено 14,5 тыс. опор, при этом 33 опоры окрашены на высоту 2,5 м., ещё 123 опоры окрасили на полную высоту.

Завершается процесс подготовки к осенне-зимним перевозкам и комиссионной приёмки трамваев и троллейбусов. Произведена покраска 63-х трамвайных вагонов и 53-х троллейбусов.

В течение месяца работы по благоустройству также были организованы в депо трамвайных и троллейбусных парков. Силами трудовых коллективов производились уборка старой листвы и мусора, чистка газонов, восстановление разметки, обрезка и посадка деревьев, помывка окон.

В общей сложности в Горэлектротрансе за отчётный период убрано почти 500 тыс. м² подведомственных и прилегающих территорий.

На фото: субботник в Троллейбусном парке № 1.

Фото: Наталья Александрова.