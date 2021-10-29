Студенты Автомеханического колледжа ознакомились с эволюцией электротранспорта в Музее ГЭТ

Группа студентов-автотранспортников побывала на экскурсии в старинном депо Василеостровского трамвайного парка. Работники Музея городского электрического транспорта на примере уникальных экспонатов показали, как развивались системы управления подвижным составом с начала открытия трамвайного движения в Петербурге в 1907 году и троллейбусного – в 1936-м.

На экскурсию в музей пришли студенты 1 курса, обучающиеся по специальностям «Сварочное производство» и «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

На примере трамваев и троллейбусов разных лет будущие транспортники проследили за развитием технического уровня подвижного состава, ознакомились с эргономикой пассажирского салона и кабины водителя, устройством кузова, смогли увидеть, какие изменения претерпела конструкция тележек трамвайных вагонов и двигателей троллейбуса. Также сотрудники музея рассказали студентам об устройстве систем управления, контроллеров, тормозов и другого оборудования.

Участники экскурсии детально обсудили процесс реставрации нового экспоната музея – троллейбуса ЯТБ-2, восстановленного к 85-летию петербургского троллейбуса. Будущим сварщикам и механикам было интересно узнать о ходе ремонтных работ по возрождению машины, которые заняли около 4-х лет. Находку восстановили по образцу самого позднего капитального ремонта троллейбусов серии ЯТБ в Ленинграде.

Экскурсия состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве, заключённого между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Автомеханическим колледжем. Соглашение предусматривает прохождение студентами практики в Горэлектротрансе, проведение профориентационных экскурсий, совместных семинаров, выставок и презентаций на отраслевую тему.

Фото: Юрий Бобылев