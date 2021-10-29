День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта встретили в БКЗ

Фото Комитет по транспорту

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечается в последнее воскресенье октября. 29 октября поздравить петербургских транспортников на торжественное мероприятие в БКЗ «Октябрьский» приехали заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко и председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков. Они вручили ведомственные награды лучшим работникам транспортного блока, среди которых - труженики ГЭТ.

В петербургском Горэлектротрансе в настоящее время работают около 12 тысяч человек. Одни из них трудятся на предприятии десятки лет, другие пришли в профессию совсем недавно, чтобы связать с транспортной отраслью свою судьбу. Лучшие из лучших приняли участие в торжественной церемонии, приуроченной к профессиональному празднику.

Тружеников транспорта поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

«Хочу особо поздравить сотрудников Горэлектротранса. В этом году мы отметили 85 лет ленинградскому-петербургскому троллейбусу. В честь юбилея наш город принимал конференцию Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта. Музей городского электрического транспорта пополнил отреставрированный троллейбус 1938 года. Уверен, что когда-нибудь место в его экспозиции займут и современные нам машины. Желаю всем, кто работает в транспортных организациях, здоровья, благополучия и новых трудовых успехов».

Почётной грамоты губернатора Санкт-Петербурга удостоен заместитель начальника Службы пути по текущему содержанию трамвайных путей Олег Миронов.

Благодарностью губернатора Санкт-Петербурга отмечены начальник Службы подвижного состава Сергей Бельченко, начальник отдела экономики Службы подвижного состава Оксана Белозёрова, электромонтёр контактной сети Энергохозяйства Алексей Аввакумов.

14 работников Горэлектротранса награждены благодарностью министра транспорта РФ, ещё 5 человек получили благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.