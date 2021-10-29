К 40-летию СТТП вспоминаем историю комсомольско-молодёжного троллейбуса №31

Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк (СТТП) празднует юбилей – 40 лет. 30 октября 1981 года в структуре Горэлектротранса появилось уникальное предприятие: единственный парк, эксплуатирующий одновременно трамваи и троллейбусы. Создание СТТП отвечало запросам того времени – северные районы города активно застраивались, жителям Гражданки не хватало транспорта. Одним из первых троллейбусных маршрутов, на который вышел подвижной состав нового парка, был №31. Интересно, что с момента открытия этот маршрут носил негласное название "комсомольско-молодёжного" - на нём трудились бригады начинающих водителей. Однако, сейчас 31-й считается одним из непростых петербургских маршрутов, на нём работает только опытный линейный персонал СТТП.



В 2021 году маршрут №31 – самый востребованный троллейбусный маршрут в городе. Каждый день им пользуются более 22 тысяч пассажиров. Троллейбусы выходят на линию от конечной станции «Северный проспект», следуют по Гражданскому проспекту, Кушелевской дороге, захватывают часть проспекта Маршала Блюхера и Кантемировской улицы, пересекают Кантемировский мост, а дальше по проспекту Медиков выезжают на Петроградскую сторону и доезжают по Большому проспекту П. С. до проспекта Добролюбова, где разворачиваются и отправляются обратно до Северного. По ходу следования - сразу четыре станции метро, которые являются крупными пересадочными узлами: «Академическая», «Лесная», «Петроградская» и «Спортивная». Общая протяженность маршрута – более 22 км, время в пути без учёта помех движению – почти полтора часа.



В 1970 году, когда история 31-го маршрута только начиналась, троллейбусы ходили от Северного проспекта (конечная стация называлась «Дорога на Озерки») до станции метро «Петроградская». Правда, в те годы ещё не было Кушелевского путепровода, а потому на проспекте Непокоренных машины сворачивали на площадь Мужества, и практически повторяли путь нынешней «шестёрки» - шли по Новороссийской улице, проспекту имени Н. И. Смирнова (сейчас Ланское шоссе), и через Ушаковский и Каменноостровский мосты выезжали на Кировский (ныне Каменноостровский) проспект.



С открытием в 1993 году Кушелевского путепровода троллейбусы стали ходить через новую эстакаду по привычной сегодня трассе, однако, на проспекте Добролюбова, как сейчас, их путь не заканчивался. Маршрут продолжался на Васильевский остров - через Тучков мост, Малый проспект В.О., Наличную улицу до конечной станции «Улица Кораблестроителей». Это был один из самых протяженных за всю историю троллейбусных маршрутов в Петербурге. Правда, в таком виде существовал он недолго – всего чуть более 2-х лет.



Кстати, первый троллейбус, открывший движение по Кушелевскому путепроводу на 31-ом маршруте, спустя 10 лет, в 2003 году, был передан в Музей городского электрического транспорта. Сейчас ЗИУ-10 находится в запасниках транспортного хранилища в ожидании очереди на реставрацию. А пассажиров обслуживает на линии уже совершенно другой, куда более современный подвижной состав: низкопольные ТролЗа 5285 «Мегаполис», модели Адмирал-6281 с увеличенным автономным ходом, а также АКСМ-43303-10 - сочлененный троллейбус производства Белкоммунмаш, в простонародье «гармошка». Эти сочлененные троллейбусы поставки 2020 года получили прозвище «сгущенка» за характерную схему окраски и дизайн, вызывающий ассоциации со знаменитым белорусским лакомством.



Возможно, именно поэтому троллейбусы-гармошки с первых дней работы на линии понравились юным пассажирам. Так, одна из участниц конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве-2020» Ксения Фомина изобразила сочлененные троллейбусы на 31-ом маршруте. И вышло очень похоже, не отличишь от фотографии.





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