Горэлектротранс контролирует ситуацию по ДТП с двумя трамваями на Бухарестской улице

Обновлено: в 11:30 возобновлено трамвайное движение по Бухарестской ул. в штатном режиме.

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Ранее сообщалось:

Обстоятельства случая на Бухарестской улице у проспекта Славы, где в 9:50 один трамвай задел другой, выясняются. На месте работает комиссия Горэлектротранса под личным руководством директора предприятия Дениса Минкина.



Оперативные службы на месте. По предварительным данным, пострадали 16 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь. Речь идет о легких травмах и ушибах и травмах средней степени тяжести. Горэлектротранс со своей стороны окажет помощь и необходимое содействие пострадавшим.



Причину случая будет выяснять специальная комиссия. Горэлектротранс заинтересован в оперативном и предметном расследовании обстоятельств ДТП.



В настоящее время трамвайное движение на участке отведено.



Трамваи следуют:



№№ 25, 43, 45, 49 - по действующей трассе до конечной станции «Проспект Славы»;

№ 25 - по действующей трассе до конечной станции «Московские ворота»;

№ 45 - по действующей трассе до конечной станции «Московские ворота»;

№ 49 - по действующей трассе до конечной станции «Проспект Юрия Гагарина»;

№ 43 - по действующей трассе до конечной станции «Проспект Юрия Гагарина».