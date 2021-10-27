Совмещённый парк: всем по пути в «город будущего»

30 октября отмечает 40-летие Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк: единственный в Санкт-Петербурге, эксплуатирующий оба вида электротранспорта. К своему юбилею СТТП подходит в самом расцвете сил и возможностей. Обновляется инфраструктура, на линию выходит новый подвижной состав: современные трамваи «Витязь» и «Богатырь», электробусы с динамической зарядкой, классические троллейбусы «Адмирал», сочленённые троллейбусы особо большой вместимости белорусского производства. Обслуживаются 14 маршрутов (7 трамвайных и 7 троллейбусных) в 6 районах: Центральном, Невском, Красногвардейском, Калининском, Выборгском, Петроградском. Коллектив парка насчитывает 1071 человек, демонстрируя удачное сочетание опыта и молодости.

Александр Орлов, старший мастер цеха по ремонту и обслуживанию подвижного состава троллейбуса СТТП.

«За время моей работы в парке многое поменялось, сейчас совсем по-другому всё. Закупают новый подвижной состав, он кардинально отличается от прошлых моделей. Если раньше это была чистая механика и электрика, то сейчас троллейбус - это, можно сказать, большой современный компьютер, который требует совершенно других подходов, совершенно другого обслуживания, совершенно другого уровня подготовки людей, которые должны его обслуживать. Троллейбусы… Не знаю, какая-то романтика в этом есть. Специфический вид транспорта, особенно с учётом того, что появились троллейбусы с автономным ходом. Если не останавливаться и дальше развивать эту сферу, тогда мы получим просто город будущего, с современным транспортом. Может, это, конечно, мои мечты какие-то «детские», но на предприятии дают их осуществлять. Здесь есть возможность реализовывать то, что ты нарабатывал с годами. Мы работаем в первую очередь для людей. И когда мы идём на работу, первое, что приходит в голову – что мы здесь делаем? Мы делаем всё, чтобы эти люди могли безопасно, комфортно и быстро добраться до места».

Зинаида Доннер, мастер цеха по ремонту и обслуживанию подвижного состава трамвая СТТП.

«В парке работают хорошие отзывчивые люди, много старожилов, есть мои ровесники, молодёжи много приходит, все очень опытные грамотные мастера, работают и одновременно продолжают учиться. Работа мне нравится, наверное, своей суетой. Приходишь на смену, и сразу понеслось! Сначала занимаемся вагонами, которые оставили с ночи, потом с двух часов начинается повторный выпуск, и так уже до конца рабочего дня. Заезжают вагоны, лента такая, конвейер, надо быстро устранить неисправность и выпустить. С какими мыслями на работу иду? Всё время думаю, чтобы не ломались трамваи, чтобы не было браков, чтобы день прошёл хорошо. Ведь подвижной состав: людей возим! Вот когда браков нет – это меня больше всего радует в течение смены. Вагоны не скажу, что как дети, но для меня они все родные, на улице их узнаёшь».

Нина Десятова, водитель троллейбуса СТТП.

«Парк у нас очень разный! И лично я воспринимаю его в зависимости от своего настроения. Иногда бывает: ой, всё, не могу, ушла бы, ненавижу всех! (смеётся). А иной раз приходишь и думаешь: господи, какие же все хорошие, какие все милые, как здорово, какие вы все молодцы, какие вы все дружные! Ну, это человеческий фактор. А вообще парк хороший, мне нравится! Приходит много учеников, единственное, нам, конечно, нужно обновлять подвижной состав. С какими чувствами обычно иду на работу? А по-разному бывает. Всё-таки мы все люди, есть дома какие-то нюансы. Но садишься за руль – всё остаётся где-то там, и пошла дорога, пассажиры, пошёл процесс рабочий…. Забываешь про всё и успокаиваешься. Кто-то нервничает, а меня наоборот это успокаивает, организует. Мне нравится моя работа!»

Виктор Алексеев, водитель трамвая СТТП.

«Я считаю, что трамвай в городе, конечно, нужен, ведь Петербург – это вообще-то родина трамвая. Естественно, нужны выделенные полосы, чтобы он ходил быстрее и качественнее, чтобы не стояли пассажиры в пробке вместе с машинами. Чтобы трамвай ездил быстро, надёжно и безопасно. На линии максимальное удовольствие мне доставляют предотвращённые ДТП, потому что водители некоторые даже нарочно нарушают правила перед трамваем, считая это верхом своего умения вождения. Вот предотвратил ДТП – уже хорошо. Довёз пассажиров до нужного места – тоже хорошо. Выполнил свою работу – прекрасно. Парку хочу пожелать, чтобы продолжались ремонт и модернизация, обновлялся подвижной состав, пути. Удачи и процветания!»

СПРАВКА:

Идея строительства Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка была вынужденной. Действующих трамвайных парков в 1960-х гг. уже не хватало, а строительство крупного жилого массива в северной части города (районы Гражданки южнее и севернее Муринского ручья) требовало одновременного строительства и обслуживающего транспортного предприятия. Ближайший трамвайный парк (Ланской) и Троллейбусный парк № 2 находились далеко и не могли обеспечить нормальных пассажирских перевозок. Поэтому идея строительства Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка была воспринята руководством города положительно. 26 февраля 1968 г. было принято решение об отводе земельного участка под строительство парка. Проект парка разработала 8-я мастерская института «Ленпроект», а строительство осуществлялось 16-м трестом Главленинградстроя. Автор архитектурной части - Олег Борисович Голынкин, а технологической части - Яков Михайлович Ициксон. В разработке проектного задания участвовали специалисты Трамвайно-троллейбусного управления, в том числе Моисей Яковлевич Резник (трамвайная часть) и Давид Константинович Уздин (троллейбусная часть). Торжественное открытие Совмещённого парка состоялось 30 октября 1981 г.

В настоящее время парк подвижного состава СТТП насчитывает 185 единиц трамваев и троллейбусов.

Протяжённость маршрутной сети по троллейбусу: 163,8 км.