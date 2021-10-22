Аварийно-восстановительная служба Горэлектротранса освоила оборудование МЧС

Горэлектротранс и Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России продолжили серию совместных учений с участием Аварийно-восстановительной службы предприятия. Сотрудничество направлено на приобретение навыков работы со специальным оборудованием.

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Учения прошли 19 и 21 октября на базе НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. В них приняли участие дежурные бригады АВС, работники МЧС и курсанты университета. Используя в качестве «учебного пособия» списанные троллейбусы, участники на практике ознакомились с оборудованием, используемым сторонами в своей деятельности. В учениях были задействованы бензорезы и различное гидравлическое оборудование: ножницы, разжимы, домкраты.

Напомним, площадка для учебно-тренировочного полигона под Вантовым мостом была обустроена в апреле в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между университетом ГПС МЧС России и ГЭТ в декабре 2020 года. Эксплуатация полигона предусматривает обучение мерам пожарной безопасности как курсантов и сотрудников МЧС, так и работников Горэлектротранса.

Первые учения на полигоне с использованием подвижного состава ГЭТ впервые прошли в мае 2021 года. Тогда на них присутствовали директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России Богдан Гавкалюк, а также директора и главные инженеры трамвайных и троллейбусных парков.

Совместная работа с целью подготовки к правильным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на транспорте будет продолжена. В частности, в настоящее время в Горэлектротрансе завершается разработка специальной программы по обучению водителей действиям в нестандартных условиях.

Фото: Сергей Торопов

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