ЛюдиТрудаГЭТ. Андрей Глухов. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«Я думаю, что Санкт-Петербург всё-таки троллейбусы будут украшать. Будет и красиво, и комфортно, и водители, надеюсь, будут примером и подражанием для молодёжи. Что профессия наша будет престижная и нужная для города, для страны. Хочу пожелать дальнейшего развития и процветания нашей компании. Раз у нас город считается троллейбусной столицей России, то за троллейбусом – будущее! А мы, в свою очередь, постараемся достойно пронести это звание».

Андрей Глухов,

начальник отдела эксплуатации Троллейбусного парка № 2

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