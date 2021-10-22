В Петербурге на конференции МАП ГЭТ обсудили мировые тенденции развития троллейбусов

Программу к 85-летию петербургского троллейбуса во второй день продолжила деловая дискуссия в рамках научно-практической конференции Международной ассоциации городского электрического транспорта «Мировые тенденции развития электротранспорта применительно к России». В фокусе внимания - развитие технологий автономного хода, применяемых на современных троллейбусах. В частности, эксперты ГЭТ обсуждают практику эксплуатации электробусов с динамической зарядкой, как одного из эффективных решений городов с ограниченным бюджетом на развитие инфраструктуры.

Фото:

Отдельно потенциал троллейбусов и электробусов в ближайшие годы отметил директор департамента Министерства транспорта РФ в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Алексей Бакирей, который открыл второй день конференции и приветствовал участников по ВКС:

«Мне в последнее время часто задают вопрос, что с троллейбусами будет, каково мнение власти. Все, конечно, смотрят на пример Москвы и так грустят. В этом смысле я хотел бы подчеркнуть, что троллейбус как транспортное средство, как вид перевозок, не обозначен на нашем уровне как что-то уходящее. Я исхожу из того, что, конечно, это самостоятельный и самодостаточный вид сообщения, что лишний раз подтверждают те решения, которые принимаются в части инфраструктурных бюджетных кредитов».

Также Алексей Бакирей высказал признательность МАП ГЭТ за то, что за последний год ассоциацией было налажено взаимодействие с точки зрения подготовки согласованных решений в части нормативно-технического регулирования.

Открывая второй день конференции президент МАП ГЭТ, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин поблагодарил гостей Петербурга за поздравление с 85-летием троллейбуса и отметил, что сегодняшняя тема приурочена не столько к истории троллейбуса, сколько к его будущему:

«Сегодня развитие троллейбусной системы во многом связано с автономным ходом, с использованием ТУАХов, с появлением в нашей жизни новых технических и научно-технических вопросов и интересностей – это и виды батарей, и химические составы, используемые в этих источниках питаниях, их долговечность, надёжность. Это величина автономного хода, планирование новой транспортной работы в тех городах, где мы работаем с использованием ТУАХов, опыт эксплуатации и законодательные моменты».



В программе второго дня доклады о тенденциях, преимуществах и особенностях внедрения на транспорте технологий автономного хода, подготовленные производителями троллейбусной техники. В конференции принимают участие: «ПК Транспортные системы», АО «Транс-Альфа» (Вологда), «Белкоммунмаш» (Минкс), ООО «Алькор» (Вологда).



Эксплуатирующие организации городского электрического транспорта из регионов оценивают опыт использования троллейбусов с увеличенным автономным ходом в Петербурге, Севастополе, Симферополе, Ялте, Красноярске, Краснодаре, Туле и Саратове.



Юбилейная конференция МАП ГЭТ собрала экспертов из 33 городов. Среди участников - директора ГЭТ, эксперты, инженеры, производители подвижного состава из России, Белоруссии, Армении, Молдовы, Швеции.

Завершил конференцию технический визит на маршрут № 41, который обслуживают троллейбусы с увеличенным автономным ходом.