Раритетный ЯТБ-2 1938 года отреставрировали к юбилею троллейбуса

В коллекции Музея городского электрического транспорта – уникальное пополнение: троллейбус ЯТБ-2 1938 года, найденный под Петербургом 14 лет назад, вновь на ходу. Служивший в конце 30-х годов прошлого столетия символом технического прогресса и украшением городских улиц, старинный троллейбус доживал свой век в качестве сарая на садовом участке в районе озера Зеркальное в Выборгском районе. Стараниями энтузиастов раритетный экземпляр был доставлен в Музей городского электрического транспорта, где его отреставрировали к 85-летию петербургского троллейбуса.

ЯТБ-2 («Ярославский троллейбус» вторая модель) – это «младший брат» ровесника петербургского троллейбусного движения, 85-летнего экспоната ЯТБ-1 1936 года.

Вероятность находки второго довоенного троллейбуса была ничтожной. Во-первых, считалось, что ни один троллейбус ЯТБ-2 не сохранился. Во-вторых, в Ленинград было поставлено всего около 20 машин такой модели. Достаточно сказать, что в Ленинграде ЯТБ-1 по сравнению с ЯТБ-2 было больше в три с лишним раза, а ЯТБ-4 - больше почти вдвое.

Невероятно, но факт: случайно обнаруженный в 2007 году на приусадебном участке в районе озера Зеркальное троллейбус (как и более ранняя модель ЯТБ-1) – единственный подобный троллейбус, сохранившийся в нашей стране, да и во всём мире. Такой подвижной состав выпускался с 1937 по 1938 годы. Конкретно этот отреставрированный экземпляр был произведён в 1938 году, что определено по штампам на его раме. Особенности состояния машины позволили реставраторам предположить, что новый экспонат музея завершал свою службу в Ленинграде в качестве машины-технички.

Очереди на реставрацию старинному ЯТБ-2 пришлось ждать 10 лет. Ещё три года заняли ремонтные работы по возрождению троллейбуса. После снятия обшивки обнаружилось, что половина каркаса машины сгнила, а другая часть оказалась «новоделом». Находку восстановили по образцу самого позднего капитального ремонта троллейбусов серии ЯТБ в Ленинграде. Теперь благодаря фирменной послевоенной окраске ленинградских троллейбусов ЯТБ-2 внешне напоминает модель МТБ-82 - знаменитый «синий троллейбус», воспетый Булатом Окуджавой.

По словам реставраторов, в процессе работы им очень пригодился опыт восстановления ЯТБ-1. На музейной машине № 118 нашли применение многие детали и элементы, собранные за десятилетия реставрационной деятельности, а также имеющие непосредственное отношение к ремонту довоенных троллейбусов силами сотрудников ТТУЛ. Кстати, присваивая машине бортовой номер, реставраторы помнили, что нумерация троллейбусов ЯТБ-2 начиналась с номера 110, а № 118 просто сочли счастливым.

И вот, спустя 83 года после схода с конвейера, ЯТБ-2 вновь в рабочем состоянии.

Также по теме: