23 октября отменены троллейбусная выставка и проезд по Невскому проспекту

22 октября 2021

❌ 23 октября ОТМЕНЕНЫ троллейбусная выставка на пл. Островского и проезд ретротроллейбусов по Невскому пр. в связи с нестандартной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Предыдущая новость
Следующая новость
Пресс-службаНовости«Петербургские магистрали»СМИ о насАнонсы предстоящих мероприятийСпецпроекты
Последние новости
Вакансии