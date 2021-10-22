ЛюдиТрудаГЭТ. Наталья Десятова. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«Никогда не думала, если честно, что буду водителем троллейбуса! Откуда-то сверху, наверно, пришло… Сейчас вообще не мыслю себя без этой профессии. Как этот выбор не могу объяснить, так не могу объяснить, чем она мне нравится. Да всем, наверно! То, что несёшь ответственность полностью сама, не зависишь ни от кого. Нету монотонности в работе, постоянно обстановка меняется, постоянно пассажиры разные… Живая работа! Ещё приятно, когда незнакомые люди спрашивают - где работаете? И глаза округляются: вы водитель троллейбуса?! Наверно, считают, что это более мужская профессия, что ли... Плюс фактор блондинки за рулём!»



«Петербуржцы, наверно, просто не мыслят город без троллейбуса. Сравниваешь с другими городами, во многих закрывается троллейбусное движение, та же Москва. А у нас нет! Мы стоим твёрдо, у нас поступает новый подвижной состав, открывают новые маршруты троллейбусные, и нет паники среди водителей, что лишимся работы, мы уверены в завтрашнем дне. Перспектива!»

Наталья Десятова,

водитель троллейбуса Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка

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