ЛюдиТрудаГЭТ. Алексей Рогольский. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«Я выбрал эту профессию, потому что мне с детства интересна механика. Пришёл в парк, когда ещё только учился на механика, сначала работал мойщиком, после того, как отучился, стал слесарем, за 4 года повысил разряд. Моя работа заключается в переборке механических частей агрегатов, которые поступают на участок, когда троллейбус выходит из строя, а ремонт на месте выполнить невозможно. Полная разборка, переборка, задние и передние мосты, компрессора... Ну, и множество различных маленьких агрегатов, которые работают без электрики – либо на воздухе, либо на каких-то передаточных моментах механизмов. Работа интересная. Я раньше работал на другом участке, а мне именно переборка нравится. Когда в какой-то момент приходит осознание, что ты поставил шестерёночку размером с 5 рублей, а её роль в работе – ключевая».



«Троллейбус за время моей работы очень сильно изменился! Когда я пришёл, уже были современные низкопольные троллейбусы, но в очень маленьком количестве. Сейчас их очень много пришло, и автономный ход у нас появился, и маршруты автономные запустились. Это, наверно, самое большое достижение, что мы начали совершать перевозки в районы, в которые раньше не мог троллейбус доехать по возможностям контактной сети».



Алексей Рогольский,

слесарь по ремонту подвижного состава Троллейбусного парка № 1

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