В день 85-летия троллейбуса Горэлектротранс открыл конференцию МАП ГЭТ и показал музейную новинку ЯТБ-2

21 октября полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости дал старт праздничной программе в честь юбилея троллейбуса. В этом году он совпал с 30-летием Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), в которую входит петербургский Горэлектротранс. Юбилейная конференция МАП ГЭТ собрала экспертов из 33 городов. На торжественную часть двухдневной конференции в Музей городского электрического транспорта приехал вице-губернатор Максим Соколов. Также он принял участие в открытии нового экспоната – троллейбуса ЯТБ-2 1938 года, отреставрированного специально к юбилею.

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Открывая программу конференции, вице-губернатор Максим Соколов поздравил членов МАП ГЭТ и коллектив Горэлектротранса с 85-летием петербургского троллейбуса и отметил, что данный вид транспорта с момента его запуска в 1936 году на протяжении многих лет пользуется неизменной популярностью у жителей и гостей Северной столицы. И сегодня в нашем городе сохраняется курс на развитие наземного пассажирского электротранспорта.



«Хорошо, что в нашу транспортную отрасль возвращаются времена, когда приоритет отдаётся общественному транспорту, в том числе самому экологичному электрическому транспорту, - отметил Максим Соколов. – Программа развития Горэлектротранса, которая в этом году была одобрена губернатором и правительством города, – это полномасштабное обновление к 2024 году более 600 единиц подвижного состава: и трамваев, и троллейбусов, включая реорганизацию маршрутной сети. Сегодня есть прекрасный повод обсудить все вопросы, касающиеся технической политики, применения современного законодательства для маршрутизации сети городского электрического транспорта, осознать его роль, цели и задачи в системе других видов пассажирских перевозок».



Максим Соколов по случаю 85-летия троллейбуса вручил благодарственные письма лучшим сотрудникам ГЭТ. В ответном слове директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин передал вице-губернатору от имени коллектива предприятия юбилейный троллейбусный альбом, изданный специально к праздничной дате. Также Денис Минкин пригласил Максима Соколова открыть новый экспонат музейной коллекции - троллейбус ЯТБ-2.





Модель сошла с конвейера Ярославского автомобильного завода в 1938 году, и случайно была обнаружена 14 лет назад на садовом участке под Петербургом. Реставрация раритета завершилась буквально на днях, и теперь он пополнит экспозицию Музея городского электрического транспорта.



«В целом, надо отметить, что вся музейная коллекция уникальна для мира, - подчеркнул Денис Минкин. - Сегодня я рассказал вице-губернатору Максиму Соколову о концепции развития музея. Конечно, он интересен старинными экспонатами, но уже устарел с точки зрения подходов сегодняшнего дня, в том числе, интерфейсов и технологий, востребованных среди молодёжи. Сейчас наши основные посетители – школьники и студенты, их от телефона-то оторвать сложно, поэтому надо вводить какую-то дополненную реальность, квесты, игры, включать компьютерные, интернет-технологии, и мы будем этим заниматься».



Как отметил директор Горэлектротранса, он надеется на поддержку городских властей в данном вопросе.



Деловая программа научно-практической конференции МАП ГЭТ продолжится 22 октября. Директора ГЭТ, эксперты, инженеры, производители подвижного состава из России, Белоруссии, Армении, Молдовы, Швеции обсудят мировые тенденции развития электротранспорта применительно к России.