ЛюдиТрудаГЭТ. Евдокия Ланчина. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«В свой первый день работы на линии я очень боялась, и очнулась, когда приехала уже с работы в парк. Я поняла, что отработала, ни во что не попала. На автомате совершенно. Нас настолько хорошо обучали, что я даже не заметила, что у меня инструктора рядом нет, хотя вот это было самое страшное – самому выехать в первый день. В то время брали с 18 лет на линию, и я удивлялась, как мне, девчонке, доверили транспорт, доверили людей возить на такой большой машине».



«Мне очень нравилось подвозить пассажиров, именно этот момент. Особенно когда дождь, снег, ветер сильный, люди стоят, ждут транспорт, чтобы доехать. Это такое потрясающее ощущение, когда подъезжаешь, тёплый троллейбус, открываешь двери, люди заходят… Это были очень положительные эмоции! Позитивных моментов очень много, в том числе дружный коллектив. Водители общаются друг с другом, помогают друг другу».



«Конечно, радует, что в троллейбусе чисто, красиво, уютно по сравнению с предыдущим временем, когда я работала. Громаднейшая разница, когда мы могли только мечтать об автономном ходе. Внешний вид, возможности троллейбуса, конечно, это всё намного лучше. Ходовая часть, тормоза – всё отличается кардинально. И для удобства пассажиров многое сделано, те же кондиционеры, низкопольные машины – очень удобно для людей с ограниченными возможностями».



Евдокия Ланчина,

мастер производственного обучения вождению троллейбуса

Учебно-курсового комбината Горэлектротранса





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