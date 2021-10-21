ЛюдиТрудаГЭТ. Владимир Анисимов. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«Здорово, что правительство Санкт-Петербурга развивает троллейбус. Он современный стал, более плавный, ломается поменьше. Намного проще ремонтировать стало, всё очень удобно перебирается. Инструмент новый появился, гайковёрты. По механике мне проще, чем было со старыми машинами, на старых всё было неудобное. Лет через 20 – 30, наверно, беспилотник уже какой-нибудь будет! Интересно было бы с таким поработать!»



Владимир Анисимов,

слесарь по ремонту подвижного состава Троллейбусного парка № 3

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