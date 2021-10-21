Поздравление губернатора Александра Беглова с 85-летием петербургского троллейбуса

Дорогие друзья!

Поздравляю всех сотрудников СПб ГУП «Горэлектротранс» с 85-летием петербургского троллейбуса!

Город на Неве по длине контактной сети и количеству маршрутов по праву считается троллейбусной столицей России.

Мы уделяем большое внимание дальнейшему развитию пассажирских перевозок, повышению их качества и безопасности. Нам необходимо к 2024 году обновить более 600 трамваев и троллейбусов. При этом вырастет парк троллейбусов с автономным ходом, которые могут часть маршрута проезжать без присоединения к контактной сети. Создание инновационных линий улучшит транспортную доступность новостроек, укрепит межрайонные коммуникации.

Петербургский Горэлектротранс славится своими традициями, накопленным богатым опытом, заботливым отношением к ветеранам отрасли. Здесь сложились целые трудовые династии. Старейший работник предприятия, ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Борис Иосифович Лерман начинал водителем первых городских троллейбусов ЯТБ-1. Он не порывает связи с родным парком, воспитывает молодёжь, участвует в ретропарадах Музея городского электрического транспорта.

Уверен, ваш сплочённый, высокопрофессиональный коллектив ждут новые свершения.

Желаю ветеранам и всем работникам Горэлектротранса крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов! Пусть троллейбусу в нашем городе всегда горит зелёный свет!

А.Д. Беглов,

губернатор Санкт-Петербурга