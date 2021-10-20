Для пассажиров выпустили «Подорожник» к 85-летию троллейбуса

21 октября исполняется 85 лет с момента запуска троллейбусного движения в Санкт-Петербурге. Пассажиры, которые не забудут о памятной дате, смогут стать обладателями эксклюзивного проездного билета. В день юбилея любители троллейбуса могут приобрести памятные "Подорожники". Тираж праздничной карты - 4 000 единиц.



Юбилейная карта имеет оригинальный дизайн и выполнена в жёлто-зелёно-синих тонах. Троллейбусы с такой окраской выпускались Ярославским автомобильным заводом именно для города на Неве. На юбилейном проездном изображён самый первый, довоенный троллейбус – ЯТБ-1 1936 года, вышедший на первый маршрут в Ленинграде: от площади Александра Невского до площади Труда.



Реализация карт «Подорожник» стартует утром 21 октября в кассах станций метрополитена «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Ленинский проспект» (вестибюль 1), «Девяткино» (вестибюль 2), «Купчино», «Технологический институт», «Невский проспект» (вестибюль 1, 2), «Гостиный двор», «Петроградская», «Проспект Просвещения», «Приморская», «Площадь Восстания» (вестибюль 1, 2), «Площадь Александра Невского-1», «Ломоносовская», «Достоевская», «Владимирская», «Чернышевская», «Ладожская», «Улица Дыбенко», «Адмиралтейская», «Комендантский проспект», а также в офисах и пунктах продаж "Организатора перевозок". Стоимость юбилейного «Подорожника» – стандартная и составляет 60 рублей (без учёта цены записываемого билета).