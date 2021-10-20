ЛюдиТрудаГЭТ. Алёна Царёва. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«Я считаю, что Петербург стал троллейбусной столицей России за счёт увеличения маршрутной сети в спальные районы, за счёт обновления подвижного состава, в первую очередь троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Я, например, работаю в центре, на центральном маршруте, там очень хорошее движение, всё по расписанию, всё чётко. Какими троллейбусы будут в будущем? Может быть, двухэтажные? Как ЯТБ-3, только современные. Это было бы, как мне кажется, очень эффектно и очень удобно. Допустим, на 31-м маршруте, где ездят «гармошки». А в двухэтажном троллейбусе ещё больше людей поместится».

Алёна Царёва,

водитель Троллейбусного парка № 6

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