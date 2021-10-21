Полуденный выстрел дал старт торжествам в честь юбилея петербургского троллейбуса

Праздничная программа, посвящённая 85-летию троллейбусного движения в Северной столице, открылась 21 октября в самом сердце Петербурга. В честь тружеников петербургского троллейбуса в Петропавловской крепости прозвучал традиционный полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона.

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В среду традицию, которой уже полторы сотни лет, продолжили те, кто ежедневно обеспечивает в Петербурге троллейбусные перевозки. На Нарышкин бастион поднялись директора всех четырёх троллейбусных парков и Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка (СТТП). Честь оповестить город о наступлении полудня выпала директору МУП «Управление пассажирских перевозок Миасского городского округа» Ольге Морозовой.

После церемонии выстрела состоялось торжественное вручение благодарственных писем СПб ГУП «Горэлектротранс» - за большой личный вклад в развитие городского электрического транспорта, добросовестный труд и в связи с 85-летием троллейбусного движения. Директор предприятия Денис Минкин вручил награды кондуктору Троллейбусного парка № 6, ветерану труда горэлектротранспорта Анне Шитовой (отмечающей к тому же сегодня день рождения), водителю троллейбуса СТТП Шамилю Богданову, водителю Троллейбусного парка № 2 Екатерине Демиденко, диспетчеру Троллейбусного парка № 3, Почётному ветерану труда горэлектротранспорта Галине Соколовой, водителю Троллейбусного парка № 1 Галине Шторц.

Все награждённые также смогли подняться на Нарышкин бастион, чтобы увидеть полуденный выстрел в честь любимого транспорта. Юбилей троллейбуса совпал в этом году с ещё одной памятной датой: 30-летием Международной ассоциации городского электрического транспорта. Представители МАП ГЭТ тоже смогли прикоснуться к этой исторической традиции.

После выстрела для участников торжественной церемонии была организована экскурсия по Петропавловской крепости.

Добавим, традиция предприятия посвящать лучшим работникам отрасли ГЭТ полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости началась с водителей электротранспорта. Например, в 2014 году такая честь была оказана водителю троллейбуса Станиславу Маркову и вагоновожатой Ольге Второвой – победителям городских конкурсов профессионального мастерства. Годом позже сотрудники предприятия и специалисты ГЭТ со всей страны принимали участие в церемонии полуденного выстрела по случаю 25-летия Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта. А в 2016 году пушка впервые ударила в честь петербургского троллейбуса, который отмечал в том году 80-летие.

Юбилейную программу продолжит сегодня торжественная церемония в Музее городского электрического транспорта. Здесь откроют новый экспонат музея: троллейбус ЯТБ-2 1938 года, реставрация которого завершилась к юбилею. Увидеть новинку можно будет 23 октября: ЯТБ-2 в составе колонны троллейбусных раритетов проедет по Невскому проспекту.