ЛюдиТрудаГЭТ. Дмитрий Сергеев. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«Поскольку я непосредственно работаю с троллейбусами с автономным ходом, конечно, изменения гигантские. Минимизировано количество проводов в троллейбусе, всё заведено на CAN-шину, как в современном автомобиле любом. Каждый блок отвечает за определённые части троллейбуса в управлении, и всё это сообщается по четырём проводам – вместо больших «кос», как раньше. Компьютерные технологии применяются: подключается ноутбук, и ты видишь, что где не так. По телефону через Bluetooth спокойно связываешься, меняешь настройки. Со старым троллейбусом так не получится, потому что там провода, релейные схемы. Петербург называют троллейбусной столицей России, потому что у нас самая большая протяжённость троллейбусных линий, в том числе маршруты на автономном ходу. Наш троллейбус впереди планеты всей!»

Дмитрий Сергеев,

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Троллейбусного парка № 1

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