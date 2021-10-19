Горэлектротранс и ООО «НПО «Ритм» разработают инновационный сервис для улучшения качества перевозок

Во второй день работы V Международного инновационного форума пассажирского транспорта «SmartTRANSPORT» Горэлектротранс подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «НПО «Ритм». Цель сотрудничества - разработка инновационного сервиса обеспечения доступности пассажирского транспорта и повышение его приоритета для улучшения качества перевозки пассажиров. Также предприятие ведёт работу с ООО «НПО «Ритм» по обеспечению безопасного вождения и улучшению комфорта для пассажиров в условиях улично-дорожной сети в рамках реализации программы развития Горэлектротранса.

19 октября соглашение о сотрудничестве подписали директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и генеральный директор ООО «НПО «Ритм» Александр Кучинский.

«Мне импонирует то, что собственники этой компании - два очень прогрессивных молодых человека и их инженерное мышление, способность заглянуть в будущее очень полезно для нас, потому что зачастую длинная история развития Горэлектротранса иногда мешает, иногда заставляет мыслить традиционно, а надо находить новые нетривиальные решения, на что как раз способен «Ритм». Наше сотрудничество находит отражение в области систем управления, в области систем информирования, систем визуализации в транспорте, систем контроля работы водителя, поддержки принятия им решений и диспетчеризации», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Он выразил надежду, что совместное сотрудничество даст интересный результат.

Кстати, посетители V форума «SmartTRANSPORT» до 20 октября могут увидеть на стенде Горэлектротранса одну из разработок ООО «НПО «Ритм». Разработка под названием «Объединяем эпохи» представляет собой прозрачный экран, который одновременно может выполнять функции окна в салоне трамвая. Через такое окно-экран пассажиры могут видеть не только реальную панораму города, но и материалы, транслируемые на экране. Например, это может быть информация о маршруте, включающая интересные факты об адресах и достопримечательностях. Технология позволит проводить экскурсии по значимым местам нашего любимого города, прямо на маршруте, с применением функционала дополненной реальности и «электронного» гида, а также воспроизводить исторические события, формируя видеоизображение прошлого на фоне современного объекта. При этом пассажирам не ограничен обзор происходящего на улице.

Дополнительно пассажирам будет предоставлена возможность самостоятельно проложить интересующий их маршрут, не прибегая к смартфону, а используя сенсорную панель «окна», и в последующем выгрузить информацию в мобильное приложение, сохранив функцию аудиогида и продолжив экскурсию по достопримечательностям города вне трамвая.