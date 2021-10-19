ЛюдиТрудаГЭТ. Наталья Степанова. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:



«Пришла я сюда в 2004 году совершенно случайно. У меня знакомый был, водителем автобуса работал, а туда девочек не брали. Поэтому пошла в троллейбус, думала, поработаю 3 года здесь и уйду. А получилось, что задержалась тут на 9 лет. В будущем троллейбус, надеюсь, будет выглядеть примерно так же, потому что мне очень нравится, как сейчас они выглядят. И для водителя очень комфортно: всё рядышком, всё под рукой. Провода, наверно, останутся, иначе это будет уже не троллейбус. Возможно, сеть улучшится, будут более скоростные у нас прохождения спецчастей. Потому что мы сбавляем скорость, и половина автомобилистов не понимают, почему на прямом участке троллейбус начинает притормаживать. За границей они не меняют скорость, а это, я думаю, важно».



«Профессия мне нравится тем, что я вроде как не одна - и кондуктора, и диспетчеры, и пассажиры - и в то же время у меня свой кабинет. В четырёх стенах мне очень трудно сидеть, а здесь у меня постоянно новая картинка. Панорама всё время меняется, пассажиры, обстановка на дороге, день-ночь. Особенно нравится, когда какие-нибудь праздники: объезды появляются, меняется схема маршрута».



«Есть пассажиры, которые принципиально ездят на троллейбусах, это я точно знаю. Они стоят, специально ждут троллейбуса. У меня отец из той же серии. Потому что в троллейбусе свежее. Чище. Тише. Он более плавный. Хочу пожелать дальнейшего развития троллейбусу, процветания, чтобы больше молодых людей приходило, потому что работа хорошая, стабильная. А пассажирам – с удовольствием пользоваться нашим транспортом, мы работаем для них!»

Наталья Степанова,

водитель Троллейбусного парка № 6

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