Вице-губернатор Максим Соколов посетил стенд Горэлектротранса на форуме «SmartTRANSPORT»

От ретротрамвая до беспилотника: объединяя эпохи. В Петербурге состоялось торжественное открытие V Международного форума «SmartTRANSPORT», участником и соорганизатором которого выступает Горэлектротранс. В этом году«SmartTRANSPORT» впервые проходит совместно со II Международным форумом транспортной инфраструктуры. Среди участников - представители почти полусотни отраслевых предприятий из 15 регионов страны. В «Экспофоруме» в эти дни можно увидеть новые модели подвижного состава, а также инновационные разработки, повышающие комфорт и безопасности современного пассажирского транспорта. Среди них на церемонии открытия вице-губернатор Максим Соколов отдельно отметил беспилотный трамвай, как пример «умного» транспорта будущего.

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Действующий макет беспилотного трамвая в масштабе 1:87 представлен на стенде Горэлектротранс. Модель создана по заказу ГЭТ в лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ.

На открытии форума в рамках обхода экспозиции директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин представил разработку вице-губернатору Максиму Соколову. Трамвай движется автоматически по заданному маршруту и заранее распознаёт препятствия на пути. Так, вагон останавливается на безопасном расстоянии перед упавшим миниатюрным столбом или выехавшей на переезд игрушечной машиной. Однако, система распознавания образов пока ещё несовершенна и требует «обучения», по мнению директора Горэлектротранса.

«Нейронные сети, которые реализуют процесс распознавания требуют создания соответствующих баз данных, - пояснил Денис Минкин. - Я выступаю за то, чтобы создать на базе Горэлектротранса полигон для отработки и испытания автоматических систем управления, а в перспективе - беспилотных трамваев. У нас есть для этого необходимая инфраструктура и технические возможности».

Максим Соколов, в свою очередь подчеркнул, что подобные разработки являются трендом в развитии пассажирского транспорта. Кстати, после форума «SmartTRANSPORT» макет беспилотника станет экспонатом Музея городского электрического транспорта, где его сможет увидеть любой желающий.





Среди других новинок Горэлектротранс продемонстрировал вице-губернатору голографическое изображение облика современного, технологичного трамвая, стилизованного под ретромодель для работы в историческом центре города. В интерактивной экспозиции трамвай следует по маршруту № 3 вдоль Лебяжьей канавки, а за основу его образа взяли модель ЛМ-33. Реплика этого вагона, например, обслуживает туристический маршрут, который пользуется большой популярностью у горожан. В перспективе 76 вагонов в ретростиле начнут ходить по самым востребованным маршрутам в центре города. Сейчас петербургский Горэлектротранс совместно с производителями ведет работу по формированию облика таких трамваев в рамках проекта под рабочим названием «RetroFuture 24», включенного в серию проектов программы стратегического развития Горэлектротранса.









Ещё один важный момент заключается в том, что сегодня ГЭТ ставит задачу перед производителями делать трёхмерные модели подвижного состава. Основываясь на цифровом образе в конструкторской документации, можно иметь представление, как в дальнейшем нужно будет обслуживать такие трамваи. Это же касается дизайнерских решений в части оформления вагонов.

Интерактивное окно-экран с технологией дополненной реальности и электронным гидом тоже можно назвать сочетанием удачного дизайнерского решения и «умных технологий». Разработка петербургской компании «НПО «Ритм» в рамках проекта "Объединяем эпохи" выглядит как полупрозрачный экран, который может служить и окном в салоне, и полноценным дисплеем.

«Смысл в том, что мы можем выводить на экран важную логистическую информацию, в том числе, подсказки для пассажиров по маршрутам, по возможным стыковкам разного вида транспорта, - рассказал директор Горэлектротранса Денис Минкин. – Но мы также хотим, чтобы этот экран вёл, по сути, встроенную экскурсию: показывал, что происходит за окном. Это возможно с помощью привязки к системе ГЛОНАСС и распознаванию окружающей действительности внешними камерами, так что туристы, которых в городе очень много, будут точно знать, где они едут. Причём, экскурсия будет вестись на двух-трёх языках».

Предполагается, что глядя в окно трамвая или троллейбуса пассажир сможет прочесть на стекле информацию о достопримечательностях, или даже посмотреть фотографии из прошлого на фоне современных объектов. Всё, что для этого нужно: только bluetooth и наушники.





Максим Соколов поддержал идею проекта и предложил начать её реализацию в упрощённом формате. На первом этапе можно разместить в подвижном составе Горэлектротранса QR-коды, ведущие на информацию о достопримечательностях, исторических памятниках и знаковых местах, мимо которых проезжает трамвай или троллейбус. Проводя время в общественном транспорте, пассажиры смогут попутно знакомиться с историей Петербурга.

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