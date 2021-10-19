ЛюдиТрудаГЭТ. Исубгаджи Базаков. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:

«Петербург называют троллейбусной столицей за счёт любви к троллейбусу. Я и сам троллейбус люблю, потому что работаю на предприятии с 1972 года, почти 49 лет. По сравнению с тем, что сейчас, 72-й год - это уже, можно сказать, «музей». Водители работают на таких машинах, что грех жаловаться - как на самолётах, с пультами. Раньше работали зимой в валенках, невозможно было работать, лицо горячее, а тепла ногам нет. Троллейбусы были не сказать, что плохие, но современные, конечно, лучше. В парке сейчас массово ремонтируются и траншеи, и помещения, и освещение. Такой масштабный ремонт делали наверно, лет 35 тому назад. Стараемся в коллективе, чтобы было всегда всё хорошо. Коллектив как родная семья. А семья - это сила!»

Исубгаджи Базаков,

слесарь по ремонту подвижного состава Троллейбусного парка № 3

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