ЛюдиТрудаГЭТ. Михаил Ковков. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:

«Троллейбус очень важен для Петербурга! Потому что это экологический транспорт – раз. Во-вторых, он вмещает довольно-таки много пассажиров по сравнению с коммерческим транспортом, работает с соблюдением правил дорожного движения. Сейчас приходит новый подвижной состав, водители стажируются для работы на нём – всё идёт хорошо! Я вижу, что троллейбус будет развиваться, и, конечно, желательно, чтобы он был многогранен, чтобы мог двигаться на автономном ходу. Предприятию и коллегам желаю процветания и всего наилучшего! Всем членам коллектива – здоровья, и чтобы у них всё было хорошо!»

Михаил Ковков,

начальник маршрута Троллейбусного парка № 2

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