Денис Минкин вручил сертификаты экспертов бережливого производства на форуме SmartTRANSPORT

18 октября в рамках первого дня V Международного инновационного форума пассажирского транспорта SmartTRANSPORT состоялся торжественный выпуск новой группы экспертов бережливого производства Горэлектротранса. Теперь выпускники уже на профессиональной основе будут помогать руководителям своих подразделений внедрять передовую производственную философию, оказывать содействие коллегам в реализации проектов улучшений и подготовке рационализаторских предложений.

«Агентов перемен», как называют на предприятии экспертов бережливого производства, поздравил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин:

«Бережливое производство – важная тема в работе Горэлектротранса, мы ей уделяем очень большое внимание, относимся уважительно и к вашему труду, и к вашим идеям. Грамоты – это вещь достаточно простая, но отражающая в целом отношение к вашей работе. Вы молодцы, действуйте дальше, если нужна какая-то помощь от дирекции, мы тоже в вашем распоряжении».

Обучение 6-й группы экспертов началось в июне на базе Троллейбусного парка № 3 силами сотрудников корпоративного офиса. «Агенты перемен» изучали стандартизацию работы, картирование потока создания ценности (VSM), осваивали технологию штурм-прорывов, обучались наведению порядка на рабочих местах по системе 5С. В ходе обучения специалисты узнали, какие инструменты анализа можно использовать при оптимизации производственных процессов.

Обучение закончилось в октябре защитой проектов улучшений, после чего 19 новых экспертов смогут в полной мере включиться в бережливое движение ГЭТ.

С программой стенда Горэлектротранса на форуме SmartTRANSPORT можно ознакомиться здесь.