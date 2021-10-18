ЛюдиТрудаГЭТ. Алексей Попов. К 85-летию троллейбуса

Труженики троллейбусного движения рассказывают о своей работе и любимом транспорте в праздничной серии проекта «Люди труда ГЭТ», приуроченной к 85-летию петербургского троллейбуса:

«Троллейбус для Петербурга, конечно важен! Я живу около метро «проспект Ветеранов», у нас там в основном везде троллейбусное сообщение, сейчас их стало намного больше. Доехать в любое место намного быстрее стало, чем на автотранспорте. Особенно за последние год – полтора это чувствуется: стоишь минуту-две-три, и всё. Если куда-то в город ехать, то, конечно, лучше на троллейбусе! У нас сейчас всё развивается быстро, наверно, в будущем троллейбусы будут ездить чисто на аккумуляторах, без проводов, выглядеть будут как-то футуристично, сейчас даже трудно представить себе… Наверно, будут такие... каплевидные, что ли. Как в фантастических фильмах – всё быстро, узко, красиво, тонко. Желаю, чтобы троллейбус развивался, развивался и развивался! На троллейбусах лучше ездить! Они ходят мягко и быстро».

Алексей Попов,

слесарь-ремонтник Троллейбусного парка № 1

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